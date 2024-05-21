備受外界關注的520演說文稿終於揭曉，令人意外，並未如先前外界多數認為釋放善意，反而是一篇不折不扣表述兩岸互不隸屬中華民國台灣包裝台獨的520宣言，賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，分三大主軸闡述「承先啟後、迎向未來」，帶領台灣前進穩定可信賴的新未來。

無怪乎國民黨主席朱立倫擔心，賴清德就是很簡單的一句話，要把兩國論明確檯面化，來推動兩岸關係，他對此感到憂心。並且認為賴清德的就職演說內容「非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態。至於美國是否看過這篇文稿？是否同意台灣成為試探大陸底線的工具？則又是另外一個問題。

對於賴清德是否傳承蔡英文的兩岸路線？顯然他是延續蔡英文2021年雙十談話堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬的說法之四個堅持，且比蔡英文更往前一步，提出和平四大支柱，點出中華民國台灣是一個主權獨立的國家，讓台灣正式借殼上市。

大陸當局強烈反應是必然的，外交部和國台辦都做出嚴正的駁斥，認為今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其台獨工作者的本性。

首先，這是一篇不折不扣、互不隸屬的中華民國包裝台獨的宣言，這篇文告使兩岸互信盡失，復談機率渺茫，這篇文告的特點是：

一、乃係台灣問題國際化的展現，也是美方試探大陸在台灣問題的底線；

二、這是一篇沒提九二共識及兩岸人民關係條例，卻自稱有善意及和平的基礎，試圖以憲法規範兩岸關係，未來將以國籍法修改落實台灣國家正常化的目標；

三、這篇提到台灣九十次次數最多的兩國論表述；

四、把中國大陸當成對手與敵人，直接選邊站的表述；

五、賴清德不僅是務實的台獨工作者，也是理念式的台獨工作者；

六、他展現台獨史觀看待台灣地位及憲政定位。

這些特點都使得兩岸情勢緊張；其次，賴清德的維持現狀非憲法一中的現狀，而是主權分裂分治的兩岸兩國現狀：賴清德論及台海和平已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會高度的共識，宣示以持續推動台灣民主、和平、繁榮的現狀為己任，致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，正因為台灣在全球經濟與地緣穩定都扮演不可或缺的角色；賴也會釋放具體善意。

再者，賴清德打民主牌及價值同盟，表明台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，並與民主世界站在同一陣線，成為世界共同體中不缺席的一員。

另外，賴清德表示兩岸所釋放的善意並非論述的和解與善意，而是他認為的善意，他表示兩岸方面，賴也會釋放具體善意，表達不卑不亢、維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮的立場。

此外， 賴清德要和平，卻不反台獨，沒有九二共識，他所謂的和平只是一廂情願的獨白；他延續蔡英文四個堅持的路線，再加上他主張的和平四個支柱，賴清德延續1月13日勝選感言基調，闡述他帶領執政團隊，在蔡英文過去8年執政成績的基礎上，繼續在正確道路穩健前行。

值得注意的是，賴清德說要團結台灣，但實際做法卻是言行不一，他重申，未來會在蔡總統執政成績的基礎上回應民意期待，以自信、穩健、負責任的態度團結台灣。面對國會三黨不過半，未來推動各項政策、法案，將以人民利益至上、以國家為優先，期許執政團隊充分發揮行動創新精神，不負人民所託。

總之，美國如果看過賴清德這篇文稿就是錯估兩岸形勢，如果沒看，賴也未免太大膽了，字字稱兩國，句句表台獨心跡，這篇520文稿的後遺症恐怕並沒有輕易結束，整篇從兩國論的角度出發，並未感到善意；對於人事安排也沒有感受到善意；和平都是空話；就兩岸關係而言，賴清德的就職演說比蔡英文還要獨，有意外、有暴衝，無新意，無作為，既無意突破表述或突顯兩岸的「同」，反而從外來凸顯出兩岸的「異」，因此，兩岸沒有共同的政治基礎，很難期待兩岸關係有大的改善，兩岸復談難度甚大；對於未來相當不樂觀，值得未來賴蕭新政府警惕。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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