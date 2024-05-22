521立法院繼續審議《立法院職權行使法》部分條文修正草案，然後，呵，大家從早上九點等到晚上十二點，等說國民黨立委都已戴好護具，準備迎接挑戰，應該有好戲可看了，怎麼一直等到二讀通過「藐視國會罪」與「立法院調查權」，都沒有傳出打架場面？

怎麼，民進黨立委不再施展打臉、橄欖球擒抱，還有滾球遊戲的招數了？不是說要保衛這個國家嗎？不是說要阻止中共代言人代替習近平立法嗎？顯然，國會打架，民意不滿，然後你們就收斂起來了。

21日通過的「國會藐視罪」，《立法院職權行使法》第二十五條修正案，是說被質詢者不得有反質詢或隱匿與拒絕答覆，而什麼是反質詢？蘇貞昌前閣揆在立院嗆前立委蔣萬安：「你祖父說要反攻大陸…」就是嘴秋嘛！何以致之？就是挾民意支持，什麼話都敢講，典型的民粹政客。

這屆國會是藍白過半，下屆就不一定了，是不是？更可能的是，賴清德做四年就會下台，成了首位不能連任的總統，那麼「藐視國會罪」，很快地，約束的就會是藍白陣營的總統，怎麼會說這是藍白立委的擴權？況且，罪名成立與否，須經院會決議，不是少數立委說了算。

至於「國會調查權」，幾個釋憲案已經講得很清楚，立委為了行使職權，可以有調查權，而調查對象也包括人民，怎麼民進黨立委在那邊恐嚇說，喔，你我都可能受害？明明是行使憲法賦予的職權，竟然在那邊亂扯說，立委有事沒事就會要你交出社團資料，不交就會處罰你！須知，立委調查權，不是調查你有沒有小三小王，而是就預算案或法律案等，與立委職權相關事項進行調查，怎麼講成了好像是蔡政府底下的「東廠」一樣？

立法院講台被花花綠綠的什麼「民主已死」、「守護台灣」海報，貼成了狗皮膏藥，那是太陽花學運的作法，怎麼堂堂立委把自己的殿堂貼成了那樣？太陽花學運，遊走法律邊緣的體制外抗爭，偶一為之就不必苛責，但，都十年過去了，怎麼還在玩這一套？說是昨晚立法院外頭聚集了三萬群眾，你看他們訴求什麼？「藍白不倒，台灣不會好！」「我們不要變成香港！」

這實在是，該怎麼說呢，人家藍白立委，難道不是選民一票票慎重選出來的？怎麼你沒支持的立委，就一定會濫權，把台灣賣掉？說穿了，就是，「我講的民主，才是民主！」、「民進黨不掌權，台灣就會亡！」這類獨裁心態作祟。

蔡英文自誇說，卸任時留下一個更好的台灣！呵，有嗎？本質上，不過是一個狗皮膏藥式的民主吧！「藐視國會罪」是模仿美國，「國會調查權」是回應釋憲結果，台灣民意也都會支持，就不要在那邊無效抗爭，浪費資源了。（作者為醫師）

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