（圖／總統府提供）

5月20日，賴清德從蔡英文手中接過接力棒。

有島內輿論認為，賴清德當天的就職儀式「史上最冷」，面臨的境況不容樂觀。譚主注意到，儀式直播頁面的島內網友留言倒是很「熱鬧」，評價賴講話 「賴皮、空洞、不改變」、「民眾的訴求一點也看不見」、「把我們拉向戰爭的邊緣」……

在譚主看來，賴清德這個「小馬扎」到底好不好坐，應該怎麼坐？可以從三個方面來進行觀察。

一個不可逆轉的大趨勢

就職當天，賴清德鼓吹「世界承認台灣」，但事實是世界上183個國家都與中國建交，認同台灣是中國的一部分，一個中國原則越來越受到國際社會廣泛支持。這一不可逆轉的大趨勢從賴清德就職儀式的三個顯著變化就能看出。

一是參加的外賓人數大幅下滑。據台外交部發佈的新聞稿，今年參加賴清德就職儀式的外賓人數相較八年前銳減了三分之一。

二是參加的所謂邦交國數量驟減。八年來，高達10個邦交國棄台而去，今年僅剩12個邦交國派員參加。

三是參加人員層級「降級」明顯。據報導，瓜地馬拉總統拒絕出席就職儀式，僅派外長團參加。還有島內人士指出，被賴清德寄予厚望的日本僅派出不含任何高層的議員團。就連被民進黨視為「密友」的麻生太郎，也在數次推脫後缺席。

實際上，這三個變化勾勒出賴清德就職儀式相對冷清的畫像，也顯示出「台獨」越來越遭受國際社會唾棄。

譚主注意到，這一趨勢還在不斷擴大。有島內學者直言，不排除近期再有邦交國與台灣斷交。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬准威認為，由於周邊國家紛紛與中國建交，受到區域經濟發展及整合的壓力，瓜地馬拉斷交的可能性最高。5月初，巴拉圭總統在接受日媒專訪時也坦承，如果無法證明與台灣當局維持邦交符合巴拉圭的國家利益，不排除會與中國建交。伯利茲、海地等國也在外媒及島內分析人士的「動搖名單」之列。

這些邦交國的「動搖」完全在情理之中，他們看到了堅持一個中國原則是國際大義、大勢所趨，看到了與中國建交利於自身發展。宏都拉斯與中國建交一年來，先後簽署高質量共建「一帶一路」諒解備忘錄、自貿協定談判早期收穫安排，還作為主賓國參加第六屆中國國際進口博覽會。去年，兩國貿易額同比增長20.9%。諾魯與中國建交不到半年時間，升級改造碼頭、承接光伏發電和儲能系統等有利民生的對華合作項目有序推進……

利弊如此明顯，大勢如此清晰，也難怪賴清德剛就職就門庭冷落。

一個充滿民怨的「爛攤子」

除了外憂，賴清德還面臨巨大的內患。雖然他在「520」當天就島內民生大肆吹噓，「畫餅」改善食品和交通等安全、維護治安、提高收入、能源轉型等，但實際上其從蔡英文手中接過來的卻是一個違背民意、充滿民怨的「爛攤子」。

最新民調顯示，蔡英文給賴清德留下至少三個「燙手山芋」。

緊張動盪的兩岸關係讓島內民眾最為不安。八年來，兩岸交流受阻，台海軍事衝突風險急劇上升，英國《經濟學人》雜誌更是將台灣列為「地球上最危險地區」。近兩年，島內民眾走上街頭呼籲「和平反戰」的次數比馬英九時期八年加起來還多。但賴清德明顯沒有反思，反而頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論。島內輿論認為，賴的就職講話較之蔡英文、陳水扁「更硬、更沖」。台灣TVBS最新民調顯示，53%的民眾對於賴處理兩岸關係沒有信心。未來四年，台灣民眾恐怕繼續要在擔驚受怕中過日子了。

島內經濟因民進黨當局試圖與大陸「脫鉤斷鏈」深陷困局。中國社會科學院台灣研究所副研究員陳桂清指出，台灣整體出口額尤其對大陸出口額呈現連年衰退趨勢，2023年，台灣經濟增長創下2008年金融海嘯以來的新低。相應地，普通台灣老百姓薪資停滯，缺水、缺電、缺蛋等「七缺」問題此起彼伏，民眾生活痛苦指數在2022年超過7%，創下10年來的新高。而民進黨當局這幾年更是債台高築，債留曾孫。

島內民眾還對民進黨通過《反滲透法》等濫權妄為極為不滿。島內媒體指出，民進黨「全面執政」後，打著「司法改革」名義，行綠化司法之實。《反滲透法》已成為民進黨當局打壓異己、限制台灣民眾自由的司法工具，藍白陣營都表示要推動修改。兩岸和平發展論壇召集人吳榮元指出，《反滲透法》實際是「反兩岸交流法」，損害台灣民眾與大陸同胞正常交往的權利。

在譚主看來，這三個被民怨燒得燙手的「山芋」其實就是：兩岸關係謀「獨」當先，經濟增長「脫中」為主，司法改革「為綠」服務。這些都是賴清德必須面對和解決但實際上解決不了的問題。

一根急需抓住的橄欖枝

台灣之所以內憂外患叢生，是因為民進黨逆大勢、違民意，持續推行「反中謀獨」。想要破局，最需要的是放棄「台獨」立場，承認兩岸同屬一個中國這一基本事實，承認兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，在此基礎上推動改善兩岸關係。正因如此，近期，島內各界強烈呼籲賴清德要積極回應大陸不斷釋出的善意，抓住橄欖枝。

譚主注意到，島內輿論特別關注大陸方面提出「兩岸同屬中華民族」，接連推出恢復進口台灣文旦柚等農漁產品、開放福建民眾赴馬祖旅遊等促進兩岸經貿、旅遊交流的善意舉措。

台灣中視新聞的政論節目指出，「兩岸同屬中華民族」指引了一條台海和平避戰的路，民進黨內近期也出現要求修正「逢中必反」路線的聲音。民進黨元老洪奇昌接受《中國時報》專訪表示，兩岸在政治上不宜只是對抗，而是應努力求同存異，創造兩方對話機會。中國國民黨前主席洪秀柱日前在社交媒體平台發文表示，希望賴清德以人民為念，讓每一位台灣母親都不用擔心孩子會因虛假的「台獨」主張而被推上戰場。

島內各界人士頻頻向賴清德喊話，「要客機不要戰機」。台灣淡江大學榮譽教授趙春山19日表示，希望賴清德能看清時勢，釋出多一點善意，從交流面切入。南投縣長許淑華稱，南投以觀光、農業為主要產業，這些產業又與兩岸關係密切相關，賴清德應呼應大陸方面釋出的善意。花蓮等地的農漁民和旅遊業者高喊「我們準備好了」，還有島內名嘴督促賴清德「趕快接球」。

從「520」講話看，賴清德充分暴露了其「台獨工作者」的本性、頑固堅持「台獨」立場，完全不顧要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的島內主流民意。譚主最後想說，只有四成得票率、被諷「先天不足」的賴清德放著順應民意、和平發展的正道不走，非要走違逆民意、挑釁對抗的邪路，那他未來四年在「小馬扎」上一定是如坐針氈，坐立難安。

（本文來源：大陸中央廣電總台新媒體《日月譚天》，授權中時新聞網刊登）

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