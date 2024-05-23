人類居住的地球並非都是平靜安穩，天然災害地震、洪水、颱風、火山爆發、瘟疫…太多太多了，倒霉中獎，就完蛋。我今年86歲了，對我來說，並沒有遇到甚麼了不得或擔心害怕的天然災害，但對於地震降臨時，心中仍有不知所措的恐慌，使人感到自己真的十分渺小。

地震時，自己會一直想：接下來不知會發生甚麼事？時間就在不知、擔心、害怕中一分一秒鐘度過。像今年4月花蓮發生7.2級地震來說，夜裡睡在床上，妻子抓住我的手，以恐慌的聲音說地震，地震！我也只好抓著她的手，略給她一點安慰，別無他法。

下床跑嗎？跑到哪裡去？天花板，電燈會不會掉下來，砸到我們；聽說跑到廁所比較安全，因大樓房子倒了，等待救援時可以找到水喝，種種高明的胡思亂想都出現了，但仍找不出能付諸行動的保命動作；最後我想到的方法是兩人睡一個枕頭，另一個枕頭蓋在兩人的頭上，萬一有東西掉下來，頭部傷害會輕一點，或許不致馬上死掉，其他就都不管了，因為也無他法。

確實是管也管不了！2010年海地地震死了一萬人，1976年7月28唐山大地震死亡24-65萬人，台灣的921大地震死亡2,000人。天災的來臨雖然管不了，但想辦法管一管，總還是會讓傷害減少一點。

例如前面提到的，夜睡床上地震時，用一枕頭蓋在頭上，萬一有東西剛好落在頭上，不致立刻喪命，看似無用的小動作，總比一切聽天由命要好一點，上天是不會看顧懶人的，你說不是嗎？

這篇《大義覺迷》，王老先生為甚麼要大談地震呀？因為地震雖然凶狠，甚至防不勝防，但有防備總還是好一點。例如地震時我們常看到許多年歲已久的大樓，整棟倒塌，死傷無數。因為這棟大樓跟我一樣是逾齡老朽，風吹草動，就會倒掉，但是現在大家居然無視這種風險！

這種隨時會有危險的高齡30年老屋，全台灣共有483萬戶，其中半數247萬戶因為過於老舊，房屋現值未達課稅門檻而免徵房屋稅。政府有沒有注意到這樣人命關天的事呢？答案是有，但沒有屁用！為此政府訂有「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，但20多年來，核准的危老重建的房屋僅2,988件。大家在談危房重建時面臨諸多問題，專家們分析原因有四：法令見解不一、制度不夠完整、務實面不夠、人性貪婪杯葛，以致整合過程曠日費時。在各方皆無解時，大家想出的最快最佳的解決方法，就是拜託「地震」先生來一次大地震，這些危樓就都可以重建，新住戶就可免掉地震的死亡恐懼了。

這個問題，在馬英九先生任台北市長時，我就關心到了。有次我對當時的馬市長說，老舊房屋更新趕快做，否則一旦遇到大地震那就災難無窮了；當時馬市長的回答我現在仍記憶猶新，他用很誇張的語氣說：啊！這太困難了，我們累得半死，也只做了幾件而已。當然有困難，其中尤其有少數所謂的釘子戶，條件拉得高高的，否則就不簽字、不同意，都更就這麼擱置在那裡。

一直到現在我還遇到一些朋友，有這樣的問題，他們說搞了快20年了，還沒有下文了，看樣子自己死了，還不會有結論。我安慰他們，不要心急，已等了幾十年了，就再等等，有天地震來了，房子倒了，都更就有望了！他們說，我們現在已年過80歲，等不到了。我說沒有關係，總有一天會重建的，新房就留給兒孫住嘛！

大家都知道，建築業是經濟發展的火車頭，大家想一想，建棟房子幾乎涉及各行各業，所以建築業一發達，各行各業都水漲船高，繁榮起來；所以無論是為人民居住品質、居住安全，或經濟發展計，都應全面實施都更；但是我們的政府、專家學者，及眾多老百姓都只會唉聲嘆氣，大有為的政府你們究竟在幹甚麼呀？都更就真的只有靠地震嗎？

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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