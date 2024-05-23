賴清德的第一次演說就把「獨」氣加滿，日後若有和緩跡象，獨派肯定不會放過。玩牌沒有第一張撲克牌就出大老二，那日後的梅花三怎麼出手？520演說是智慧的展現嗎？是沉著理性的決策嗎？賴清德的互不隸屬的兩國論演說，讓大陸的政界、軍界和學界統一思想路徑及行動方案，讓大陸民間的情緒沸騰，賴政府真的玩太大了，這恐怕非一時半刻所能解決，賴蕭政府必須給個說法及時降溫，否則後果不敢想像。

外國的誤判與輕忽大陸的意志與決心，使得大陸當局一波波對美、對台的報復動作接踵而至。日前中共解放軍表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，這兩天在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。此外，福建海警局今天也組織艦艇編隊在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。這一系列的動作，冷靜來看，誰是現狀的破壞者？大家內心自有答案。

首先，美國為了與中國較勁及拼國內的選舉，反中抗中操作台灣牌；台灣為了意識形態及抗中保台，出台了這份充滿危機和挑戰的就職演說，這篇演說致使美中互信盡失、兩岸互信盡失，任何復談的機率都十分渺茫，玩太大了，玩太急了，失了分寸，喪失應有的損害控管的能力。台美反中話爽，大陸長期及常態化的報復動作不斷，這種現象和平主義者絕不樂見。

其次，軍事行動、國際活動空間壓縮、經貿利益、地緣政治威脅、法治完善反獨動作、打擊分裂勢力、文攻武嚇都是可能採取的方式；520演說係台灣問題國際化的展現，架空一國兩區的法理宣示，或許也是美方試探大陸在台灣問題的底線；這是一篇沒提九二共識、中華民族與中華文化及《兩岸人民關係條例》，卻自稱有善意及和平的基礎，試圖以憲法規範兩岸關係，未來將以國籍法修改落實台灣國家正常化的目標，實行兩國論，非兩個中國爭一個中國的正統性；只能說明賴清德不僅是務實的台獨工作者，也是理念式的台獨工作者；演說中的內容充滿台獨史觀看待台灣地位及憲政定位。

再者，戰亂世代的恐怖記憶又回來了，當初的中華民國從大陸播遷來台，勵精圖治，如今戰事恐再起；這種情況是完全可以避免的，可以避險，沒必要一次下這麼猛的藥，小孩開大車，失去我們所擁有的現狀。

總之，這篇演說的內容有善意嗎？有和平嗎？大陸沒有幻想，但相信一定會覺得很意外，美國並沒有做到控管風險的承諾，大陸並沒有接受美國布林肯的說法，此情況玩弄下去自然也會影響到美國大選。台灣可以不管大陸的反應，但要應付危機，中華民國多災多難，生存不易，賴清德對中華民國有感情嗎？台獨的話說滿了，吐了怨氣，但後續的收拾，必須花費百倍的心力還不見得能處理圓滿。

賴清德的第一次亮相就搞出這種兩國論的戲碼，未來四年各方恐怕風波不斷，美日等國也無奈地必須投入在台海更多的資源，大陸也會自傷，沒有一方是贏家，就看賴清德如何善後處理了。賴清德的就職演說比蔡英文還要躁進，讓兩岸有意外、兩岸有暴衝，沒有凸顯兩岸的「同」，反而從凸顯兩岸的「異」，因此，兩岸沒有共同的政治基礎，很難期待兩岸關係有大的改善，美中不樂觀，兩岸也不樂觀。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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