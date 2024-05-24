多年前有部討論越戰的好萊塢電影《現代啟示錄》（Apocalypse now），其英文片名Apocalypse另有「末日」之意。2016年美國大選時，民主黨候選人希拉蕊曾經使用Apocalypse一詞，形容她的對手川普所帶來的災難，有如世界末日。

今年美國大選又見川普，而且勝望不小，但美國與世界局勢比起8年前更為複雜艱困。「美國啟示錄」儼然再起，雖然談不上世界末日，也值得世人憂心忡忡。

首先，美國在全球領導地位日墜，使得原有的國際秩序鬆動。目前美國雖然仍為首強，但多極化的世局不再唯美馬首是瞻。昔日的「世界法官」、「世界警察」後來改當「消防隊長」，但在俄烏戰爭時期曾被譏為不圖救火，反而「趁火打劫」。川普總統首任內，內外施政千瘡百孔，拜登繼位本可撥亂反正，無奈碰到新冠疫情及兩大戰事相繼爆發，迄今未解之餘，又陷入競選連任的惡鬥罩門。各國為求自保，「疑美」已變成必要之惡。

雖然台灣若干政客一再抨擊「疑美論」，但是日本首相岸田文雄上個月訪問美國，在國會發表演說時直言「美國人對於自己的角色有一股自我懷疑（Self-doubt）的暗流」。日前美國智庫蘭德公司又公布了研究報告，承認美國國際地位下降，而其原因包含生產力衰退、政治體系兩極化、中國崛起及失去發展中國家的信任和尊重。看起來，不只是外人疑美，連美國本身都沒信心了。

今年的大選，更加速催化美國「自信心的喪失」。例如拜登原本以國際多邊主義做為美國外交核心的理念，今日卻變成大選的票房毒藥。許多美國選民，尤其中西部的主要搖擺州，認為他們是經濟全球化的受害者。為了大選，拜登改採「保護主義」，例如美國在退出TPP後啟動「印太經濟框架」（IPEF），納入印度、日本、澳洲等13國，聲勢很大，卻不敢承諾各國期盼的市場准入，反而藉之強迫各國提高環境和勞工標準，使之增加成本，有利美國企業的競爭力。各國洞見美國想利用IPEF構建一個反中經濟集團，卻不予應有的回報，已感意興闌珊。雖然開過幾次會，成果乏善可陳。

台灣被美國排除加入IPEF，論者諷稱IPEF意謂「Indo-Pacific Excluding Formosa」（排除台灣的印太地區）。為了補償台灣，美國提出的「21世紀貿易倡議」也彈同樣環境、勞工老調，拒絕市場准入。台灣未得實質好處，只有將之吹捧為「美台交流的重要官方管道」，自我安慰。

美國質變的民主土壤已栽培不出理性選民與候選人，扭曲的外交政策更易將他國捲入是非。美國的反中政策與大選症候群，甚至撼動了美國引以為傲的國際瞻矚高度及國家團結傳統。川普任內以商人的線性思維，將「反中」列為目標，認為可「Make America great again」。但拜登執行的結果，發現無法讓美國變得更偉大；尤其在俄烏及中東戰事爆發後，反中無異延長戰線，不符美國利益。拜登爰將「反中」改列手段，鬥而不破、拉幫結派。如果川普回鍋，是否續攤？搞得歐亞各國進退失據。

日前《華爾街日報》報導稱，美國抗中沒招，只剩下「加徵中國產品關稅」、「補貼美國科技產品」與「遏制中國資金、科技」的「三腳凳」老招。面對美國的壓力，中國越挫越勇。北京甚至開始扮演勸和促談的國際和平使者角色，白宮反而忙著供給各國武器、逮捕大學抗議學生與罵尼坦雅胡及普丁。

多年以來，美中關係良好時，台灣分不到什麼好處，還會耽心被出賣；但兩強齟齬時，台灣則受池魚之殃。蔡政府任內「反中」，大陸強烈譴責蹭美。日前賴清德總統的就職演說，再度激起大陸腎上腺素暴升，不敢對美行動，只藉軍演嚇台。台灣何時才能從美中對峙局面中智慧脫身、「互不隸屬」呢？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）