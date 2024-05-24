新總統賴清德上任，執政黨首度三連任，但得票不過半，人民共識不足；而且朝小野大，日前立法院還大打一架；接著中共軍事演習蠻橫進逼，美國繼續勒索，台灣前途更陷恐慌。

卸任的前總統蔡英文，在輕鬆頒授勳章給政務要員時表示，雖改革路上意見不同，但大家都秉持讓台灣更好的信念，讓對立轉變成團結，為下一代打造一個更好的國家，一起留下一個「世界的台灣」。她列舉年金改革、前瞻基礎建設、能源轉型、轉型正義、婚姻平權等政績，強調這都是台灣民主的進程。

但她沒說的是，兩岸關係斷線硬撞、傾美帶來不斷勒索、能源電力窘迫影響產業投資與民生、高房價低薪讓年輕人對未來無望、財富分配不正義形成社會悲劇與階級仇恨，更嚴重的是人民對立、價值觀混亂，而這些難關都留給了和她一起「在路上」的賴清德總統。

8年前蔡英文「謙卑、謙卑、再謙卑」的口號感動了很多人；如今賴總統在就職演講中說，要不分彼此，大家一條心，大步走向世界！在未來任期的每一天，將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」、「視民如親」，希望重啟兩岸雙邊對等的觀光旅遊與大陸學位生來台；但他又要「四個堅持」、「兩國互不隸屬」；還告訴黨內立委轉守為攻，讓立法院大亂動，被國際媒體形容成「暴躁的民主國家」。國家領導人的角色是促進國家進步、社會健全、族群和諧，其中關鍵在於能不能放下身段，秉持慷慨與善意！

TED總裁克里斯．安德森寫下《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》一書，強調一個有感染力的想法，足以引發改變眾人一生的漣漪。TED舞台邀請來自各領域的思想家與實踐家，分享他們的觀念與工作，捕捉想像、啟發對話，每年有超過10億的觀看人次。

慷慨與善意為什麼能帶給世界改變？因為它能帶來全新視角。在 TED社群所進行的「神祕實驗」裡，來自7國的200名受試者皆收到一筆30萬元的捐贈，但結果僅有1/3的錢會被用在受贈者個人身上，其餘款項大多會轉捐贈造福親友。

在日本裝扮成武士去撿垃圾的創意，變成酷炫的運動，吸引各地群眾加入撿垃圾。一名巴西街頭藝術家為了向清運工致敬，在他們的板車上作畫，最終吸引逾千名贊助者與800位志工投入，街頭的板車變漂亮，清潔工更有尊嚴。當防彈少年團為「黑人的命也是命」運動捐款3千萬元，他們的粉絲團就在24小時籌捐出相同的金額。慷慨的感覺良好，也很容易得到回報，是被低估的善良。

慷慨的時代已經到來，深植在每人心中都有強大的慷慨種子。賴清德總統在今年1月的勝選之夜曾說，面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治；他會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派用人唯才；未來施政，各黨派有共識的議題優先處理、沒共識的持續溝通，尋求社會最大共識。這些話都是出自善良與慷慨，而不是孤僻對幹。

賴清德這位家中排行老五的礦工之子，從小就不當老大。說真話有時沒錯，但若造成了惡意的結局，還不如秉持善良修飾一下語言。台灣需要回復400年來移民社會的多元包容與善意尊重，才能遠離兩極化、自私自利與暴力。當我們用自己的蠟燭去點燃別人的蠟燭時，自己的並不會熄滅。人類歷史並不是由少數人的惡行來決定，而是由多數人的善行來定義。許願神燈讓世界上的領導人，從此都慷慨善良！不用暴力與武力。

（作者為台北市出版公會理事長）