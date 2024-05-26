僅獲4成票當選總統的賴清德，520後的起手式，不是擁抱另外6成人民，而是向我國最高民意機關開戰，以求延續過去8年「行政使喚立法」的現狀。然而，眼前的民進黨，不僅撕毀昔日國會改革承諾，甚至以憲法之名行毀憲亂政之實，企圖讓總統不只能解釋憲法，還能監督立法，賴總統再不收手，將奠定台灣成為世界罕見的威權式民主國家。

以憲法之名 毀憲亂政

在代議制度下，立法委員的責任，就是代表人民監督政府，窮盡一切力量扮演行政機關的除錯機制，替人民把關權益也看緊荷包。所以，立法權愈健全，執政者愈謙卑；反之，立法權愈積弱，執政者愈傲慢。

所以，為何蔡英文執政時期，官員敢在立法院拍桌叫囂，嗆立委不要臉、吵死了？甚至無懼憲法賦予質詢的權威性，一再用謊言掩蓋政府的違法與失職？其關鍵，無非是立法權的衰弱，才讓保護不法的黑箱變得罄竹難書。

具體而言，如果立法權得以伸張，所謂的護航高端疫苗、小吃店接政府16億快篩標案、官商勾結台南光電弊案獲利近百億、一人公司超思獨攬6成進口蛋額、劣質混蛋假冒本土產品流竄市面，乃至NCC私設刑場撤照中天、放水護航鏡電視等光怪陸離之事，還會一而再、再而三的發生嗎？或許難以百分百杜絕，至少能有效制約貪贓枉法的囂張程度。

由此可知，賴清德上任後，何以把「反國會改革」視為第一戰場？原因無它，就是害怕立法院監督功能愈健全，官員就愈無法傲慢濫權，執政者也就愈無法「只要我喜歡，有什麼不可以」。

民進黨已習慣換位置就換腦袋，所以即便去年10月賴清德公開承諾，「總統到立法院進行國情報告，憲法與法律都已明定，若立法院邀請當然前往」，現在卻可以變成「釋憲前不會前往」；也或許是時空環境不一樣，所以賴清德2009年擔任立委時雖曾連署提案，主張「依憲法法理，立委確實有職權需求，要求政府據實提供相關文件跟資料」，清楚代表他支持「國會聽證調查權」，但如今卻把反對的意見視為替民主發聲。

對既得利益的民進黨政府而言，當然不樂見權力受約束。只是，他們杯葛國會改革法案的方法及理由，卻是既荒唐又後患無窮。

首先，柯建銘說，民進黨將對相關修法提釋憲，「合憲前，總統不會赴立院國情報告」。言下之意，就是把三讀條文當塑膠，民進黨自甘丟盔棄甲，這是對立法權的不忠誠；但此例一開是否意味著，未來所有三讀法案只要不符當局期待，都可能以釋憲之名行杯葛之實？

威權式民主 後患無窮

再者，《憲法增修條文》明訂，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，如今即將三讀修正的《立法院職權行使法》，則是將報告形式更為具體化。因此，只要立法程序完成，除非未來大法官裁定違憲，在此之前，賴清德都必須依法而行，否則就是違法違憲。

不可諱言，「釋憲」或許能替賴清德設下迴避國情報告的保護傘，但副作用卻是徹底顛覆立法院存在的意義；因為，如果經過三讀敲槌的法案都能形同具文，這種立法院是比「橡皮圖章」還不如。民進黨若真採取這種「革命性」手段，難道不怕把自家立委的命都給革掉了？

最嚴重的是，《憲法》規定總統應於收到三讀條文後10日內公布，但民進黨卻盤算，企圖把「公布法律」從「總統義務」扭曲成「總統權力」，藉此塑造賴清德為制衡擴權國會，有權不公布「自認為顯然違憲」的法律。

假若這套詭辯說得通，就代表我國總統已成為可以解釋憲法的人；違憲與否，可以總統說了算。更甚者，如果賴清德自認能以「不公布三讀條文」的手段制衡國會，形同宣告我國憲政體制的制衡樣態，將從「立法監督行政」變成「總統監督立法」，讓本已有權無責的總統，能進一步對最高民意機關進行相當程度的准駁，堪比國會的太上皇。

「共織台灣、民主前行」，是賴清德520就職典禮的主題。令人遺憾的是，才短短幾天，這兩句話已變調成「共織黑箱、威權前行」，這位新總統在朝、在野兩張臉，以今日之我否定昨日之我，讓朝野因國會改革互絆而退。所謂的「蔡規賴隨」，在實踐「威權式民主」這部分，已預告將有過之而無不及。