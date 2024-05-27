電影《美國內戰》（Civil War ）深入探討了一個反烏托邦般的未來，在那裡，美國被聯邦政府和代表德克薩斯州及加利福尼亞州的西方勢力之間的內戰撕裂。這部由亞歷克斯·加蘭（Alex Garland）自編自導的作品，突出了武裝衝突的殘酷現實及其對人類的破壞性後果。這部作品不僅是對美國未來可能陷入內戰的一種警示，更是對全世界各地正在發生的戰爭現象的一種譴責。

台灣目前面臨著複雜的政治局勢。中國大陸一直宣稱台灣是其領土的一部分，並威脅要使用武力來實現統一。另一方面，民進黨政府堅持其主權和獨立，並尋求與其他國家建立外交關係。這種緊張局勢可能會升級為軍事衝突，給台灣人民帶來巨大的痛苦與不安。

除了台灣，世界各地也存在著其他的軍事衝突。例如，敘利亞內戰已經持續多年，造成了成千上萬的平民死傷。烏克蘭與俄羅斯之間的衝突也引發了一場人道主義災難。這些衝突不僅造成了直接的死亡和破壞，還破壞了社會的穩定，加劇了貧困和不平等。

電影《內戰》以4位戰地記者為主角，細膩地描繪了戰爭的殘酷現實。它徹底貫徹了「根本不存在什麼『正義的軍隊』與『正義的戰爭』」的理念。《內戰》讓觀眾體驗了「戰場」，以及「戰爭」是如何吞噬每一個人。它深刻又細膩地描繪了各種「戰爭的真實」，包括戰爭的反人性、戰場的荒謬與狂氣、無理由的死亡與破壞，以及人民的恐懼。

我們必須認識到戰爭的破壞性，並致力於和平解決衝突。我們應該支持外交努力，促進對話和理解，也應該反對武器擴散,並呼籲裁軍。身為民主國家的一分子我們有責任正視戰爭的殘酷現實，並呼籲和平。我們必須挑戰戰爭的正當性，並提出替代方案。只有通過共同努力，我們才能建立一個更加和平、公正和繁榮的世界。

希望所有看過這部電影的我們從《內戰》的教訓中吸取教益，為和平而奮鬥。我們必須團結一致，克服分裂，共同努力，避免一個殘酷戰爭的未來。文章的最後用美國學者 Barbara F. Walter的一句總結「我們比想像的更接近這場世紀浩劫」。

（作者為自由撰稿者）

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