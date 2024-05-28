與解放軍海軍福建艦海試的同一天，大陸「網友」發現，還有一艘型號不明、但外型簡潔的軍艦也在進行海試。

根據大陸網站報導，這艘軍艦外型簡潔洗練具匿蹤特性，估計排水量2000噸。根據《中時》報導，它可能是解放軍海軍056-B型護衛艦（056級繼任者）、或為某個國家設計的最新款護衛艦、或為一艘試驗艦。

無論如何，我們可以從這艘輕型護衛艦看出解放軍海軍發展的邏輯、以及對於「黑科技」的運用，儘管這些黑科技尚不為人知。

解放軍軍備發展邏輯之一

長久以來，解放軍發展軍備一直秉承一個邏輯：「製造一代、預研一代、探索一代」。例如現正生產製造的054-B護衛艦、052-D驅逐艦、055大驅、福建艦航母、075/076兩棲攻擊艦等，均屬於「製造一代」的範疇。

「預研一代」表示已有了工程圖紙，目前正處於測試階段，例如這艘神秘的護衛艦（因其噸位接近056護衛艦，故暫命名為056-B）。基本上我們排除為外國設計的軍艦，因為中國通常是把現役軍艦「減配」（例如降低武器射程與精準度、電子設備偵搜距離等）之後，再行外銷，很少出口比現役更先進的武器系統。

至於「探索一代」，那就還在設計師的腦海裡面暢想，也許有了草圖，但受到科技或材料的限制，尚無法生產，例如江湖傳說的「南天門計劃」。

我們必須提及這個拍攝的「網友」。到底這個「網友」是誰？回想當初殲-20首飛之前，網上出現大量殲-20照片，都是「軍迷」或「網友」所拍攝；要知道，平常百姓要是接近像殲-20這種極機密軍事基地，必遭驅趕，怎麼可能還有人趴在圍牆外拍攝？

原來，這些都是官方特許的軍迷或網友，透過他們，軍方向外發佈即將問世的「預研一代」產品，在「預研」之前，解放軍是不可能對外釋放任何資訊，056-B可能就是如此。這個邏輯和美軍完全不同，美軍會大張旗鼓公開下一代戰艦的研製，例如星座級巡防艦、DDG-X驅逐艦計劃等。

如果056-B真的存在，我們認為，她很可能是一艘測試新技術的試驗艦，並不是一艘接替056護衛艦的原型艦，道理很簡單。056護衛艦共生產了72艘，其主要任務是與022級導彈艇共同組成近海防禦網。現在，056和022在南海找到了新戰場，這是另外一個話題了。

但隨著解放軍各種陸基武器以及海警武力的發展，再加上台灣海軍艦艇武器系統未能「與時俱進」、愈加羸弱，無法對解放軍構成威脅，近海防禦網漸漸的變成了雞肋。如今已有22艘056級護衛艦轉送給海警部隊，此時不太可能發展噸位類似056的新型軍艦。

解放軍軍備發展邏輯之二

不可否認，過去解放軍以「逆向工程」方式，大量仿造俄式以及西方國家軍備技術，特別是逆向仿造美軍技術，「摸著石頭過河、小步快跑」，構成解放軍軍備發展的第二個邏輯。

逆向工程是一種產品設計技術再現過程，就是對某個武器裝備進行逆向分析，推演並得出該武器系統的處理流程、組織結構、功能特性及技術規格等，以製作出功能相近、但又不完全相同的產品。例如殲-10戰機氣動外形充滿了以色列「幼獅」戰機的影子，等等。

在逆向工程時期，中國軍備部門摸著美國石頭過河，邊摸邊小跑，直到有天突然發現，美國石頭不見了，原來解放軍自己就是先行者！例如1970年代開始，解放軍研製被動相位陣列雷達（PESA），1990年代成功研製出艦載與機載主動相位陣列雷達（AESA），並裝置於052-C型驅逐艦，一舉超越美海軍於1980年代開始服役的阿利伯克級驅逐艦PESA雷達。

至今，美海軍只有阿利伯克III型驅逐艦才裝備AESA雷達，而且只有一艘（盧卡斯號），整整落後解放軍海軍20年。解放軍使用最新氮化鎵技術製造T/R收發元件，不但雷達偵搜精度和距離超越美軍，而且還可把波束集中到某個目標，只要功率夠大，可以以燒穿目標電子元件、甚至於破壞人體結構，這就是微波武器。

同樣的雷達技術運用在預警機、戰機身上，還廣泛「軍轉民」，例如AESA配合無人機監控野豬數量、汽車防撞等領域；再不濟，在戰場上充當炮兵雷達毫無違和。突然之間，解放軍發現前面已經沒有石頭可摸，原來，自己就是先行者。回頭再看看美海軍最新護衛艦和驅逐艦發展，現在輪到解放軍嘲笑美海軍抄襲解放軍海軍。

這是軍備發展的必然邏輯：單車效應。在軍備發展的路上，你得不停的跑，就像一部獨輪車一樣，只要停下來，就會摔倒。在其他許多領域，解放軍科技逐漸超越美軍，當然不是一夕間超越，而是多年來摸著石頭小步快跑所致，例如各型無人載台、定向能（例如雷射和微波武器）等等。

有沒有不跑、而甘心自摔的例子呢？有！就是我們台灣。早期漢翔公司發展IDF經國號戰機時，培養了大批工程師，本有機會藉此發展下一代戰機，可惜當時李登輝執迷搞政治，硬生生斬斷國防工業的生機，反而便宜了南韓。

回到056-B話題。如果中小型護衛艦（噸位2000左右）不是未來主流，那麼，官方想要透露什麼資訊呢？當然是「預研一代」技術。從大陸軍迷和網友經常提到的某些黑科技，應該可以打開我們的腦洞。

我們判斷，056-B是一艘試驗艦，只是測試其可行性，只要驗證合格，將會大規模擴散這些黑科技到其它大型軍艦之上，並不是現役056護衛艦的接替者。到底這艘匿蹤護衛艦可能展示的黑科技有哪些呢？

056-B之黑科技

我們所能想像到的黑科技包括：量子通信、等離子體隱身技術。至於極音速導彈、雷射與微波武器、大資料庫與AI（推理與決策）、電磁武器等，已屬於「製造一代」的真實存在，毋庸置疑。

量子通信

中國於2016年發射了「墨子號」量子衛星，並與地面完成千里量級（從太空到地面、從地面到地面）的量子糾纏傳輸通信。能夠形成通信網路，就能應用在軍事指揮管制、情報交流傳輸、監視與偵測、殺傷等領域，而且量子（糾纏特性）通信和量子密碼系統，能夠實現絕對安全的傳輸。

准此，此艘056-B可能在測試新型量子通信技術，不但與太空的墨子號進行聯通，可能水下還有潛艇參與測試。

等離子體隱身技術

所謂等離子隱形技術，就是利用等離子體迴避雷達電磁波探測的一種技術。也就是在機身和艦身配裝等離子發射裝置，將軍艦和戰機包裹在等離子體之中，從而達到遮罩或降低雷達反射面積。

目前想要做到完全隱身幾乎不可能，能夠做到部分隱身就已經不錯了。據聞，中國科學團隊研製出「封閉電子束等離子體隱形裝置」，如果配裝到軍艦之上（例如056-B），可隨時啟動等離子體以欺騙對方的雷達。

同理，這種等離子發射裝置在非匿蹤的殲-10、殲-16戰機之上，至少能夠遮蔽關鍵部位例如駕駛艙和機頭雷達罩的雷達特徵，變成1架「半匿蹤」戰機。

結論

明顯的可以看出，此次解放軍海軍所展示的「056-B」絕非過去的「056」，她就是一艘新科技的試驗艦，儘管我們還不知道所謂的新科技到底有多「黑」。

根據「預研一代」的邏輯，這些應該是經常在網路裡面經常討論的黑科技。以前許多在網路裡面討論的話題後來都證實為真，例如極音速導彈、黑障區通信、雷射與微波武器等等。

如今我們嘗試討論量子通信和等離子隱身技術，在不久的將來可能就會實現。不禁讓我們唏噓時不我予。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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