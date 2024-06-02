日前民進黨政策會執行長王義川在政論節目上比較分析3場民眾集會活動的參與者異同，引發國民黨與民眾黨的質疑，擔心政府是否動用國家機器藉由手機監控人民。

面對指控，王義川表示這是商業活動「人流分析」的常見方法，新北市在舉辦「歡樂耶誕城」時也會使用。不過新北市政府則反駁指出，資料已經去個資化，無法比對不同時間、不同場次的個資差異或是重複與否，只能推估參與人數、滯留時間、來回方向等去除個資化的資訊。

手機監控人民的基本道理其實很簡單，因為門號是用戶實名向電信公司申請，手機需要訊號，必須連接基地台，所以電信公司可以知道用戶的行蹤，再結合申請時的個資，事實上可以掌握每一位用戶的所有行蹤。

用專業術語說，這是「手機訊號的探測」（Cellular-Based Vehicle Probe, CVP）」，透過基地台的位置，回傳訊號，再推估位置。國家機器如果透過電信公司，確實可以如同喬治·歐威爾在其知名的反烏托邦小說《一九八四》塑造的老大哥形象一樣厲害。

目前電信公司為了開發商機以及商業行銷，當然不會錯失手中的寶貴資料。但是依照《個人資料保護法》，只能使用去個資化、去識別化的資料。

舉例來說，電信公司可以知道某一場活動有多少民眾參與，這當然是透過手機訊號的數量來判斷。因為有手機訊號，結合申請者的資料，就可以知道用戶的年齡、性別等人口數據。不同活動，固然可以比較參與者的年齡、性別有無差異；但是因為去除個資，不太可能知道有沒有重複參與。這一點，正是這次事件的關鍵。

可能的解答有二：一是王義川所說的並無確切根據，只是講的內容誇張了一點。二是王義川的說法確實有所本。究竟會是哪一個答案，初步只有王義川知道。但這也不表示王義川只要說自己所說是推測、沒有根據，就沒事了。因為如果司法檢調機構要認真調查，的確可以知道王義川所說的內容跟透過電信訊號所獲得的資料是否一致。假如一致，這真的只是巧合嗎？這就考驗辦案的能力了。

有違法當然要查出並且杜絕未來還有類似的情形發生，如果沒有違法，只是王義川的推論而已，那當然也不能冤枉他。

假設王義川所言確實有所本，另一個問題又來了，他究竟是透過什麼管道看到這些資料的？是國家機器？還是一般的商業行銷機構就可以？不論哪一種都令人擔憂，也難怪在野黨擔憂執政黨正藉由手機在監控人民。

民眾如果對於政府用手機監控人民有疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）要怎麼幫民眾釋疑？恐怕不是簡單發函詢問電信公司就可以的。在此同時，立法院又要怎麼知道政府主管機關確實能落實監理，這也是重要議題。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）