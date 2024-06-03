昨晚黃仁勳演講的網路轉播，慢了幾分鐘才開始，原因似乎是：要讓自動中文翻譯得以進行。然而Youtube的翻譯，不曉得有沒有使用AI，並不能翻得夠好，證據就是黃仁勳與輝達整個幾兆美元的AI帝國最重要的一個字，CUDA，竟然翻成了KUDA。

CUDA是輝達開發，以GPU為基礎的平行運算平台，昨晚他有圖解平行運算的威力：就像千百個小學生一起分工畫圖，不像CPU是一個老師獨自畫圖。在CUDA架構底下，CPU與GPU一起工作，GPU有強大的平行運算能力，而剛好AI的運作原理就需要快速的平行運算，因此CUDA的威力就展現出來了。

GPU是所謂的圖形處理器，而AI的最重要原理之一，深度學習，最常使用的工作原理就是圖形辨識，包括2012年開發出來，促成這一波AI大爆發的卷積神經網絡AlexNet，就會使用圖形辨識。開發者是三個師生，其中一個學生後來成了Open AI的創始人之一。AlexNet的成功，促成了AlphaGo的出現，而AlphaGo打敗世界圍棋冠軍那一天，全世界都被AI二字，震醒了。

後來是2022年出現的ChatGPT，可以跟人交談，直接要它做事情，掀起了全世界的AI浪潮，然後就被說成是AI革命了。

在2022年以前，輝達是不錯的公司，努力了30年，都在做GPU，大家也都認識，因為玩電腦遊戲的人都要安裝他們的GPU，然而，是AI的成功，尤其是ChatGPT的席捲全球，才讓它登上了幾兆美元股價的寶座，成了跟蘋果與微軟平起平坐的電腦帝國。

昨晚黃仁勳也提到了ChatGPT的工作原理，LLM，也就是大型語言模型，它可以理解和產生人類語言文字，而方法就是使用現存的網路資料庫，藉由CUDA與GPU的強大平行運算能力，學習看懂文字，理解以後再以文字回答人類的問題或要求。

然而，ChatGPT最新釋出的ChatGPT-4o，宣傳得很厲害，實際上，根據美國媒體的評論，跟上一代的差別並沒有那麼大，明顯是膨風了。

在這兩年的AI熱潮裡，雖說被稱為AI革命、AI時代到來，但歐美一直有人抱持懷疑眼光，冷靜觀察到底目前以LLM為工作原理的AI技術，可以走到什麼境地。AI產業，大家越來越能體會，宣傳成分居多！產品實際用起來，就是還好而已。不是嗎？ChatGPT幫忙寫出的文章，很多時候修改起來，比自己重寫更花時間。

臉書上這陣子大量出現「耶穌在風景中」這類AI繪圖，或者其他AI繪圖，看起來確實令人驚奇，但就是有許多細部扭曲或不合常理的地方。你看昨晚黃仁勳幾次秀出的AI繪圖與AI影片，還有那首AI饒舌歌曲，效果如何？4個字：還好而已。

所以說黃仁勳昨晚把AI講得多麼神奇，連「數位人類」都出來了，好像以後到旅館check in，只要跟電腦互動就行了。問題是，到目前為止，AI就沒有那麼好用啊！很多人在講AI將會取代很多人的工作，事實上AI做了以後，都需要人類出來幫忙審視與補強一下，不然，遠遠無法達到人類生活的要求，是吧！

我想原因是出在，有機會再來申論，這裡只是要說：人腦的運算，跟目前的AI，原理是不一樣的！LLM使用文字來學習與運算，但人腦，因為演化的關係，使用的是聲音！聲音，是人類思考與智慧的基本元素，不是文字，這一點恐怕AI工程師尚未體會。沒有人用文字在思考，大家都是用聲音，甚至連閱讀也是，都需要默唸。

也就是說，目前AI的運算原理，想要透過上窮碧落下黃泉的暴力式窮盡法，讓機器人擁有智慧，恐怕距離人類智慧尚有一段很大的距離；甚至，也可能是，目前的AI，根本走錯路了。

一千個小學生繪圖，跟一個老師畫圖，繪圖與畫圖，就是不一樣啊！人類的思考方式是序列式，因為聲音就是序列式的訊號，而不是平行運算啊。仔細看黃仁勳這幾天，還有先前來台的宣傳模式，大概就是吃小吃、講台語、稱讚台灣，不禁讓人想起剛下台的政客。

商人與政客，一個要鈔票，一個要選票，方式都是諂媚你，讓你飄飄然，然後你就會乖乖支持，甚至甘願成為粉絲了。黃仁勳為什麼趕在昨晚開講？就是搶先一步，在超微的蘇姿丰今天開講以前，先下手為強！因為輝達與超微，目前是AI晶片的競爭者，超微的M300已經比輝達的H100更強了。簡言之，黃仁勳在台灣所做的一切，尤其是昨晚，竟然把自家機器都搬出來展示，就是sales的行銷手法，昨晚根本就是產品宣傳與說明大會吧。

黃仁勳30年來，就是靠著快狠準的商業眼光，在電腦產業裡生存與壯大，這一波AI浪潮等於「三十年寒窗無人問」，至此一切辛苦與努力有了代價，當然怎麼樣都要把握機會。只是，AI真的會成為革命嗎？大家以後的桌上電腦，都得裝輝達的GPU嗎？

事實上，如果不涉及大量平行運算，根本不需要啊！而且，如果其他廠商的技術追了上來，輝達能不能保有優勢，還是一個問號。甚至，當新的AI技術開發出來，不必使用CUDA平台，或者變得沒那麼重要，那麼，輝達能不能繼續稱霸AI產業，也是一個問號。

在台灣，需要穿皮衣的時間，很短啊。至於說，「台灣要成世界的AI中心！」嗯，還是小心一點，多看看多比較，比較保險。AI浪潮，會不會泡沫化啊？沒人能打包票吧。

（作者為醫師）

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