民進黨團總召柯建銘在國會五法踢到鐵板之後，以「花東三法」另闢戰場，將花東三法形容為攸關新台幣2兆元的「3大錢坑法案」，並向關鍵少數的民眾黨主席柯文哲喊話，只要撤回「花東三法」，大家可以坐下來談。

接下來要說的話，可能對花蓮立委傅崐萁不太好意思，但卻是事實：所謂花東三法，只是沒有強制力的宣示性質法律，立法完成就算行政院不做，也沒有他的皮條。為什麼？

以《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》為例，草案第三條：「為推動國道六號東延花蓮計畫，中央主管機關應於本條例通過後立即啟動可行性評估，每半年檢討一次，並設置推動委員會……全部計畫之建設完成以不逾十年為限」，這只不過是要求行政院找人開會。

而草案第五條：國道六號東延花蓮所需建設經費來源得依以下方式：「一、BOT。二、國際招標的BOT。三、引進國際『主權財富基金』的BOT。四、由中央執行機關編列預算辦理之。而第四項的編列預算，不受公共債務法第五條有關每年度舉債額度之限制。」

換句話說，這個特別條例並沒有說「不需可行性評估、環評」，也沒有幫行政院制定預算，只是解除了舉債的一些限制，以及「要求全部計畫之建設完成以不逾十年為限」。問題是如果十年沒完成會怎樣，答案是，不會怎樣！

台灣重大建設的真正阻礙，大部分不是預算，而是土地徵收與環評，行政院不想做，只要讓環評不通過，一百個花東三法也是白搭。「花東三法」還是要行政院依正常程序編列預算，只是在一定金額以內不受預算法、公債法的某些限制，這就並沒有違反憲法第70條「立法院不得為增加支出之提議」。

換句話說，花東三法只是給行政院一個精神上的壓力，沒有實質作用，也因此柯建銘本想用「花東三法」來交換「國會五法」的不通過。而這樣一個宣示性的法律，現在被柯建銘拿來當朝野對抗的標的，只能說民進黨永遠只想政治，沒想治國。

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