在國際地緣政治情勢快速變動下，新任總統賴清德5月20日順利完成就職，代表台灣人民在民主自由制度下，完成未來4年重要里程開始，中華戰略暨兵棋研究協會，邀請政治、經濟及軍事領域的學者專家，進行國際情勢現況、台海兩岸安全可能發展，進行實況模擬兵棋推演。本次政軍兵棋推演區分紅隊及藍隊兩組，模擬賴總統國安團隊與中共中央國安團隊，就三項主題之主軸因應，包括中共對台灣外交持續壓迫、經濟脅迫及威脅，與共軍在台海軍事加大恫嚇等，讓與會者模擬實施各項判斷並作出決策建議。

其中，兵推第3項動次，針對中共對台海軍事加大恫嚇作為，在特別狀況中設計共軍「常態化戰備警巡」，除共軍在台灣周遭軍事威脅外，北京逕自宣布在2025年1月起，國際航行船舶進入台灣海峽水域或進入台灣各港口，需先向中國海事管理機構網站登錄，國際上各國立即表示強烈反對，並要求各國所屬船東拒絕配合，中共此舉不僅違反國際法，更引起國際社會強烈反感。誠如美國國防部長奧斯汀6月1日在新加坡香格里拉會議中強調，「每個國家，無論大小都有權享有自己的海洋資源，並在國際法的任何地方自由航行和作業」。中共在宣布強行要求登錄船舶行為，已經使地區國際海事安全情勢，立即點燃衝突的導火線，且國際媒體與輿論爭議不斷。

兵推至此，中共依據《中國海警之海上交通安全法》，不僅要求國際航行船舶登錄，更需申報載運貨品項目、數量及登船臨檢等行為，已經使得台海問題國際化，北京與國際海運船舶進入惡性螺旋，即使中共極不願意見此立場，但中共與國際上利益相關各國之衝突將更趨激烈，中共區域強權崛起過程中，與世界各國強勢對抗將不可避免，區域安全穩定情勢亦轉為更複雜。

事實上，中共在今年5/23-5/24實施的圍台軍演，由軍艦及中共海警艦船在台灣四週，似乎就是企圖將台灣圍住，不讓外國機艦靠近台灣，形成孤立，然台灣如何智慧選擇破除共軍企圖，分析認為，戰略目標在政治上再次發出捍衛自由民主的價值，守護台海和平穩定訊號，讓全球普世價值能夠獲得支持，另外在經濟及高科技作為上，更深耕台灣在世界供應鏈中之不可缺席，展現台灣經濟實力與科技於世界舞台，如同輝達黃仁勳鼓勵台灣高科技廠商在AI產業發展添加動能，使台廠在全球中不可或缺且發光、發亮，讓世界需要台灣越多，台灣就越安全。

因此，台灣安全是建構在避免出現衝突與戰爭的前提下，展現全民防衛決心、強化備戰能力及韌性，是防止及嚇阻戰爭關鍵思考主軸。兵推雙方國安團隊最後的戰略考量都集中在國家利益及減少損失，全般考量下之生存、繁榮及經濟發達與人民福祉，為永遠不變的道理，此次兵推之價值亦在於此，也期待任何一方之國安團隊，在思考、規畫盤棋中謀略時，能夠以大戰略目的及利益為出發，以避免陷入戰略錯誤深淵。

（作者為國防安全研究院副執行長）