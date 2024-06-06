6月16日，陸軍官校黃埔百年校慶的日子。可以確定的是，民國13年創立的黃埔軍校，就是中華民國建軍伊始。

黃埔軍校的歷史或因國共內戰成敗而仁智互見，但沒有黃埔就沒有國軍，沒有國軍就沒有今天的中華民國，這是誰也無法否定的事實。

大陸時期的黃埔軍校，以陸軍為主，海、空軍亦系出同源，民國39年三軍官校先後於鳳山、左營、岡山復校，並以「親愛精誠」為共同校訓，其後，同時招生、同時入伍、同時展開軍事訓練的三軍九校學員生，均泛稱「黃埔子弟」。

國民政府自國共內戰敗退後播遷來台，從威權統治到民主化的今天，國軍的「黨軍」色彩已不復存在，國民黨軍中黨部早已撤除，三次的政黨輪替，國軍軍官早已受民主化洗禮，不論個人政黨屬性為何，國軍服膺的是中華民國憲政體制，而非任何政黨，「軍隊國家化」已無庸置疑！

不可否認，「反台獨、反共」曾是國軍政治教育的主軸，如今則是「為維護中華民國憲政而戰」，可以肯定的是，黃埔子弟不會、也不再是國民黨「黨軍」，當然也不可能、不會為民進黨的台獨主張及「台灣共和國」而戰。實質上，民進黨執政時期，不論陳水扁、蔡英文雖然都曾刻意淡化「中華民國」的國家認同，但畢竟「台獨說得到、做不到」也是事實。

而「為中華民國而生」，犧牲、團結、負責的黃埔精神，其效忠的對象，就是依憲政體制產生的三軍統帥，歷任的總統李、陳、馬、蔡皆然，乃至今之賴清德亦屬之。更明白的說，以黃埔子弟為骨幹的國軍，國家的圖騰就是黃埔建軍以迄如今的中華民國，只要國家元首是依民主憲政制度產生，縱使賴清德曾自詡為「務實台獨工作者」，其三軍統帥的身分也不致被質疑、反抗。

事實上，目前的國軍自中高階將校以至尉士官基層士兵，100%均在台澎金馬出生，結構上已經徹底本土化，以「台灣人民的軍隊」喻之並不為過，但更重要的是，軍人也是道道地地中華民國的國民，效忠的國家當然就是中華民國。換言之，反台獨與捍衛中華民國，就是黃埔精神的核心價值。

而源自三軍官校、國防大學（含政戰學院、國防醫學院、中正理工學院）、各軍兵種兵科與專業官科、專科校院的軍、士官學員生，在入伍時率皆以「犧牲、團結、負責」的黃埔精神為信條，解嚴前的五大信念，也早已將具有黨國意涵的「主義、領袖」袪除，和美國西點軍校的「國家、責任、榮譽」三大信念一致，與黃埔精神內涵可謂互為表裡，這也正是現代軍人應具備的涵養與特質。

令人遺憾的是，民進黨政治人物，除前退輔會副主委李文忠對黃埔校史有較淸楚的認識與同理心外，其餘政客與綠媒名嘴常因黃埔精神源自大陸時期，便刻意汙衊到廣州黃埔校區舊址尋根參訪的老兵，是被中共「籠絡、統戰」，甚至指涉有違反「國安五法」之嫌，不僅是「非我族類、其心必異」的族群偏見，也小看了這些喝過黃埔奶水的老兵，比起那些逃避兵役的綠營政客名嘴，他們至少曾經為台海安全奉獻過漫長的青春歲月。

做為黃埔子弟，固然不必人云亦云的認定新政府用文人擔任部長，就是因為不信任現任高階將領，甚至賴清德可能為了要將國軍「去中國化」、「去黃埔化」、營區「去蔣化」，在出席百年校慶時，將只強調民國3 9年復校後的校史．刻意淡化黃埔建軍時期的史實。但不論事實如何，賴清徳除了以三軍統帥身分出席陸軍官校黃埔百年校慶外，又怎能任令上述傳聞在獨派團體及綠媒、側翼口耳相傳，汙衊破壞國軍形象？

（作者為陸官校友，曾任國安會諮詢委員）