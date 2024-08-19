不到台北，不知道美國民主黨已經打贏了大外宣！台北對美國的觀點，很概括地說，似乎過半一面倒，不去深究民主黨政經政策以及文化革命實際上雙雙構成的威脅和挑戰。也因此台北對共和黨的若干批評與嘲諷，泰半是在對民主黨控制下的主流媒體論點做惰性的接納。「偏信息」首先導致「弱理解」，在中短期之內，可以預見到台灣官方即使對美國大選保持中立，對美國的總體「大誤判」卻很可能已經形成。

民主黨的政策實際上對世界和平構成嚴重的打擊。這些衝擊雖然肇始於美國內政，可與世界乃至於台灣息息相關。退一萬步說，一個霸權的任何內部變化，其實全球連動，無可迴避，台海火藥庫自不例外。

民主黨對世界直接構成全面衝擊的，首先就是錯誤的能源政策。它優先開發缺乏效率、不可依賴並且成本昂貴的風能與太陽能，去取代本土蘊藏量豐富的石油與天然氣，因而大幅推高了世界能源價格。這在一方面導致通膨，美國中產階級首當其衝，催化了內部分裂；而在另一方面等於是犧牲了國家戰略形勢和人民的實益，持續變相補貼俄羅斯與伊朗。

當俄、伊壯大，展開擴張，以色列與烏克蘭等便不得不採取手段尋求自保，因而導致拜登、賀錦麗領導下的世界局勢陷於惡性循環，多點爆發，同時遭受正反兩方的暴力。其負面效應，又回過頭來拉扯美國內政；族裔激進派的反彈，往往使得白宮面臨兩難而給予妥協。總結來說，美國領導力弱化，戰略處於劣勢，綏靖主義遂行，而注意力與軍事力量分散，對台灣海峽的和平不是一件好事。

其次，民主黨政府瘋狂大撒幣，搞大監管、大政府社會主義，使得美國國債累計高達35兆美元，目前每100天就增加1兆美元。這對於美元地位的走向與相應的美國霸權實力均屬不利。將來如果仍然由民主黨主政，情況只能更壞，不會好轉。

第三，民主黨開放2千英哩邊境，3年半以來，有紀錄的越境移民高達1100萬人，如果再加上未記錄的，據國會的估計，可能總共高達1600萬人。這個人口數超過賓州，大約是密西根和威斯康辛的加總，且已知暗藏恐怖分子，對美國國安明確構成威脅。這些新進人口被政策允許享受美國的社會福利、醫療與教育資源，而危害社會治安。

開放邊境貌似人道，實則極其殘酷，它不但壓縮了中層住民的生活條件和底層就業機會，兼搞色情販運，輸入大量毒品，每年因此致死者高達10萬人。民主黨政府這樣破壞法治與社會公平，目的之一是在若干州允許登記越境移民為選民，試圖長期影響政策和選舉。

越境移民奇兵救援，如果幫助民主黨取得勝利，中期政策的變化將會擴大體現於歐巴馬前總統自2011年以來持續直接、間接推動的新馬克斯主義革命。美國批判理論「新馬」已經由上而下全面生根。它否定美國的立國精神、憲法、法治和傳統文化，並且積極介入性別與親子關係；它的性質不是文化戰，而是文化革命。

這股文革逆流正廣氾衝擊著美國的領導層選拔和對外政策，並重新解讀各國關係。台灣能置之於度外多久？（作者為加州律師、美國法學博士）