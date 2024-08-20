賴清德總統的愛將接連在情色之路上翻船，對於一個雙少數當選，卻又具有偏執性格的總統來說，原先自稱是值得人民信賴的團隊，如今已經變成「性賴」團隊，這樣的執政團隊，到底還能挺多久，恐怕已經很難再被人寄望了。

8月19日上午在PTT版上有網友爆料交通部長李孟諺地下情，內容宣稱不僅兩人的地下情長達10年，還有一些親密合照被曝光，消息被媒體爆開後，李孟諺隨即致歉，並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。

請辭無法停損

李孟諺的請辭並無法立即停損，主要是他的地下情女子是一名已經離婚的陸配，她還有一名27歲的女兒，而且她們母女是住在永和要價3000多萬的高級社區，而此社區則為前遠航董事長張綱維旗下的建案。

由此看來，李孟諺與張綱維應該關係密切，而張因為涉嫌掏空遠航35億元遭到羈押後交保限制出境迄今，該掏空案預計在今年9月30日一審宣判；張綱維曾遞狀打「親情牌」以照顧母親、陪小孩為由聲請解除限制出境，台北地院駁回，裁定本月17日起再延長限制出境、出海8個月。

立委王鴻薇曾質疑，李孟諺被內定擔任交通部長之前，4月22日立委黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維？是否與張綱維見面？當時李孟諺曾支吾其詞，並不斷閃避，最後李孟諺才坦承，只有一次於朋友聚餐，知道張綱維的存在，沒有其他交情。

既然沒有其他交情，李孟諺的地下情人卻又剛好居住在張綱維的建案，其中是否有利益輸送，以李孟諺長年在公務機關服務，他哪來的財力可以提供地下情人的住處與生活費用，如果沒有涉嫌貪腐，恐怕也很難長久的維持這段地下情。

但是，李孟諺與張綱維的的關係被揭開以後，李孟諺今年4月曾發表聲明，針對部分立委指稱他疑似介入遠航一案，相關報導本人有疑似介入云云的說詞，皆為子虛烏有之事，對於部分立委在未經查證之下，做出與事實顯然不相符的影射感到十分遺憾。

此地無銀三百兩

李孟諺當時的聲明，如今回想起來，恐怕是此地無銀三百兩，如果他跟張綱維的關係單純，又沒有介入遠航掏空案，以及合庫的借貸案，李孟諺又何必在地下情爆發之後立即請辭。在台灣政壇上有地下情的政治人物多得數不勝數，李孟諺若沒有涉及遠航掏空案，其實也不是什麼大罪過非要立即請辭不可。

所以，李孟諺情色問題本身就只是一件八卦事件，但是因為他的地下情人是陸配，以及住在遠航董事長張綱維所屬建設公司的建案社區，才是更啟人疑竇。要知道，民進黨趙天麟亂搞陸女，雖然讓他失去角逐高雄市長的機會，但是最後他還能復出擔任榮剛的獨董位子，代表男性政治人物的情色事件，在社會的眼光中並非罪無可赦。而李孟諺的地下情人是離婚的陸配，他們甚至還相處超過10年，跟偏好粉味的陳宗彥性質不同，所以網友還調侃李孟諺真情可貴。

當然，悔教夫婿覓封侯，李孟諺擔任交通部長以後始亂終棄，才遭人爆料出來。只是爆料者是誰，帳號的本尊已經出面否認是爆料者，他宣稱帳號遭人盜用。那麼誰會是盜用帳號者，看來應該也不是李孟諺的仇人，反而應該是要毀滅信賴團隊的人，所以綠營內部派系鬥爭引發爆料的可能性最高。

爆料者必然知道如果只是掀開李孟諺的地下情，應該無法一舉擊倒信賴團隊，所以順便抖開李孟諺情人居住地和遠航董事長張綱維的關係，把賴清德團隊清廉的人設給毀滅掉。

這種情形就像柯文哲的選舉爛帳搞不清，在輿論的追殺下，柯文哲的清廉人設已經被毀了，2028不可能再獲得小草們的支持。所以貪汙腐敗是人民最痛惡之處，總統大選的帳目毀滅柯文哲。信賴團隊的成員接連在清廉問題與情色事件上出現漏洞，雖然事件本身並非出在賴清德身上，但是一個有為的總統，如果身旁都是一些好色之徒，以及貪汙腐敗的小人，這個執政團隊還能撐多久，沒人會有數。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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