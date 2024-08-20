前年5月蔡政府推出為期4年擴大租金補貼專案，規劃每年投入300億元，照顧50萬戶租屋族。今年房價屢創新高，賴清德總統將延續蔡政府「住屋三箭」政策，行政院於15日拍板租金補貼專案延長，不但期程延至2026年，每年投入金額從300億元提高至350億元，申請戶數從50萬戶擴大至75萬戶。民團與地方憂心租補為租屋市場帶來「拉高房價」和「漲租金」的副作用，但內政部強調，租補絕非租金上漲元凶。

「供給」和「需求」的不平衡，才是決定租金高低的最重要因素。若租屋的供給量明顯低於需求量，租屋房價必定漲，反之比跌。近年電子產業新設廠跨出竹科，高雄市不分蛋白區或蛋黃區，房租平均約漲10%，台北市商圈附近的大學城，租金漲幅甚至比1到2成更高。桃園市社宅附近漲幅約在15~30%，然轄區內的兩座大學城近年因少子化，租金下跌1.5~4%，彰化明道大學附近的學生套房，別說大降價，有時業主想將空屋出租都得碰運氣了。

誠如內政部以「近3年申請租補的物件租金並未明顯上升」，比較2022年底和2023年底，租金年增率僅2%，略低於主計總處全國統計的2.51%，強調租補絕非租金上漲元凶。然長年研究租屋行情的政大地政學系江穎慧助理教授表示，政府若要看趨勢，並非只看租約期間是否調漲，換約時才是重要觀察指標。許多在蛋黃區的租屋族都說，在換約時，房東會以各種理由表明要漲房租。OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝提醒：「租補回饋資料太少，無助租屋市場透明化，也讓未來改善時沒有標準可循，更難檢視成效，還可能增加溢領與冒領風險」。

除「供給」和「需求」的平衡外，房價上漲帶動房租上漲；通膨效應帶動租金走高；銀行升息，房東將房貸利息加諸房租；房東託業者招租房屋，將服務費加到房租上等，都是近年房租走高、上漲的主因。雖然政府強調並規定，房東不可因政府補貼房租而漲租，否則民眾可向消保官投訴。但許多蛋黃區的房東明言「房價漲、通膨高、利息漲、人事費漲」等要漲房租，同時鼓勵房客申請政府租金補貼，房東的如此操作，都規避漲房租與政府補貼房租的關聯，民眾向消保官投訴能有成效的應該不容易。

未來政府的房租補貼每年要花350億元，除了「想」減輕租屋族的房租負擔外，應該有更高讓房租合理化的理想，否則350億的補貼就流於與「老農年金」、「文化幣」一般，一再地撒錢、再撒錢給特定族群。對於全體民眾而言，與其說是減輕租屋族負擔，更像是在「政策買票」。因此如廖庭輝「要撒錢可以，但要連其他配套一起考慮，必須更精緻」的建言。

或許，壓低房價，讓租屋族能買得起房，儘早讓無殼蝸牛變成有殼蝸牛；或許，政府和企業廣蓋社會住宅，提供合理價位的租房給租屋族；或許，透過增加囤房稅增收，讓多屋族把房子拿出來出租，以增加出租房屋的供給量；或許，學者專家們還有很多好方法，希望政府能聽得進所有的聲音，而不是只有「發錢補貼」這麼粗俗、簡單的做法。

（作者為空大講師）

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