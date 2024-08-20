近期中國大陸與菲律賓在南海的衝突逐漸由黃岩島和仁愛礁擴大蔓延到仙賓礁。之前，長期關注南海情勢的觀察家就已指出，仙賓礁已變成中菲南海衝突的一個新熱點。日前，中菲海警船艦在仙賓礁附近海域發生碰撞事件證實此觀察是正確的。如果有關各方不克制，持續採取挑釁對抗行動，南海爆發武裝衝突恐無法避免。

仙賓礁是位於南海南沙群島東南部的一個環礁。1935年，中華民國水陸地圖審查委員會公布的名稱將此礁稱為「西賓娜礁」，1947年中華民國內政部方域司公布的名稱為「仙賓暗沙」。1983年，大陸的中國地名委員會公布的標準名稱中稱此礁為「仙賓礁」。

仙賓暗沙在蓬勃暗沙西北約26浬，東距菲律賓巴拉望島大約124浬。整個礁平台凹凸不平，從西北往東南方向延伸約23公里。東南部較窄，礁頭凸起；西北部較寬而低平。低潮時整個礁平台出露。礁湖水深3.6～18公尺。

中國大陸、台灣以及菲律賓都聲稱擁有仙賓礁的主權。1987年，中共南沙綜合科考隊對南沙群島進行綜合調查，曾登陸仙賓礁，並留下了石碑和標識物，後被菲律賓軍隊破壞。

今年2月，多艘大陸漁船開始在仙賓礁周邊和潟湖內活動；5月，菲律賓指控中國大陸企圖在仙賓礁填海造陸；6月，菲律賓海警船在仙賓礁附近海域吊放數艘小艇登陸仙賓礁沙洲，北京表示將對進入此海域的菲國船隻採取管制措施；7月，大陸海警排出船艦全程跟監管控菲律賓派遣的海警船，對滯留在仙賓礁的菲國海警船9701艦執行「過駁」人員物資行動；8月，中國海警局表示，菲律賓巡邏艇和多艘漁船先後聚集在仙賓礁附近海域活動，大陸海警全程跟監。

究竟是中國大陸意圖在仙賓礁進行填海工事，因此迫使菲律賓派遣海警船艦到仙賓礁執行監控任務？還是如大陸官方所宣稱的，馬尼拉的指控不實，目前各說各話。儘管如此，近幾個月來，中國大陸派遣「科學三號」科研船到仙賓礁附近海域進行調查活動，也是不爭的事實。

大陸擔心菲律賓想在仙賓礁如法炮製軍艦「坐灘」仁愛礁宣示主權的作法，將老舊海警船艦坐灘到仙賓礁宣示主權，因此採取嚴格監視控管防止措施。繼中菲就仁愛礁運補物資達成協議之後，馬尼拉意圖另闢戰場是有可能的。

就日前中菲海警船在仙賓礁附近海域發生碰撞事件，我外交部迅速發表聲明，呼籲相關方以和平方式解決紛爭，反對任何片面以武力改變現狀的企圖與行動，以及在南海地區不斷升高的灰色地帶行動與軍事脅迫作為。

外交部的聲明有時效性，是我政府在處理南海外交與區域安全事務上少有的動作，值得肯定。但非常遺憾的是，外交部沒有重申我在南海所主張之島礁領土主權與海洋權益，更沒有指出菲律賓的侵權行為。南海的現狀是我主張的島嶼被竊占，海洋資源被瓜分，台灣參與南海海洋治理和合作機制的權利被剝奪。

如果越南可以一方面派軍艦訪問中國，越南國家主席蘇林也前往北京會晤中國領導人習近平，在加強雙邊關係的同時，也與菲律賓在南海展開雙邊海警合作演習的話，台灣不應為了新南向政策或加強台菲關係而對南海主權不發一語。外交無小事，國家領土完整與主權獨立更是要積極捍衛的。

（作者為中華民國國際法學會理事）