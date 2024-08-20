自民眾黨爆發總統大選政治獻金假帳風波以來，外界一直很關注時任柯文哲競選總幹事的黃珊珊為何不肯辭去黨部獎賞的不分區立委席位以示負責與謝罪？說穿了，若無一向視部屬如草芥的柯P令其「辭職」，好不容易從地方議會擠進國會殿堂的黃珊珊，又怎麼捨得主動辭職？若不是輿論壓力太大，作為柯P橡皮圖章的民眾黨中評會，恐怕也不會在第2次會議中將黃珊珊停權，並將位卑權輕的財務長李文宗與會計師端木正開除黨籍。

但中評會此舉充其量僅是粉飾黨紀的一場假戲，畢竟並未喪失黨籍的黃珊珊仍將保住立委席位，其背後的利益糾葛與權謀算計，恐怕永難杜絕悠悠之口。

當代政治人物擅長創造新名詞來譁眾取寵，中外皆然，毫不稀奇。但是真能藉此為政治注入新意、改頭換面並產生福國利民的效益者，少之又少。柯P曾經大張旗鼓地高呼「新政治」口號，如今看來民眾黨既無革新，也不清新，「新政治」的假面裡仍是貪腐陳舊的醬缸文化。

民眾黨的假帳風波已經延燒2周有餘，若是柯P願意誠實面對，認真處理，就算神壇太高，教主下不了台階，至少總管選務的黃珊珊也該棄車保帥，自請懲處並斷然辭卸不分區立委以示負責。然而，眼前卻是柯P不讓黃珊珊的「被辭職」發生，而黃也無自主辭職的責任感與羞恥心。其中的貓膩就成為政論節目中名嘴們的最佳話題：究竟民眾黨內是否存在著以柯、黃為首的利益共犯結構？

在民進黨及其側翼的「群狼戰術」之下，隨著綠營民代與親綠網紅分進合擊的大量爆料後，白營已因假帳案而陷入狼煙四起，兵燹連天的不可收拾險境。就有報導指出，監察院在今年4月初即查出柯P競辦帳目收支不符約2000萬元，並在系統收件後退回申報人補正。儘管黃珊珊辯稱監察院退件理由是「資料不完整」，並非報導差距2000萬元，且柯、黃事先均不知情，但是民眾黨在7月3日重新申報補正後，卻留下更多疑竇。

首先，柯、黃藉由親信或閨蜜等裙帶關係所設立的公關公司，不避瓜田李下之嫌，直接以不合常理的高價承接競選活動與租車，導致政治獻金支出流向「左手轉右手」的疑慮。其次，拆解10萬元以上較大金額捐款成數筆小額捐款，以規避《政治獻金法》捐款上限並隱匿捐款者姓名，因而出現32筆99999元的搞怪捐款。

再者，不論租借場地、舉辦活動、購買便當、印製面紙、委外民調、乃至採買年節禮券與菜瓜布，均以匪夷所思的數倍天價來支應，讓人難以想像一個哭窮的小黨，何以出手豪闊，揮金如土？然而，在民眾黨高層的眼中，這一切的一切都不是競辦高層的錯，而是只會簽證卻不會作帳的會計師的錯。

在假帳亂局之中，當柯P以停權的方式保住了愛將黃珊珊的立委席位，又指示黃善後並每日召開查帳記者會，姑且不論這種作法是不是球員兼裁判，還是請鬼拿藥單，都反證柯、黃之間早已形成牢不可破的命運共同體。然而民眾黨能否逃過此劫，恐怕仍在未定之天。

根據台灣民意基金會最新民調顯示，儘管台灣民眾黨的支持度僅下滑2.2個百分點，尚未崩盤，但對其有好感的人大幅減少14.7個百分點，堪稱腰斬式下滑，而反感的人也暴增了11.3個百分點，相當於失去整體國人近300萬人的好感，並新增220萬人的反感。在檢調大動作偵辦京華城案之際，素有「政壇變色龍」之稱的黃珊珊，能否成為柯P的護身符或替死鬼，並幫民眾黨度過難關，實不無疑問。

（作者為佛光大學樂活產業學院教授兼院長、台灣對外關係研究暨發展協會副理事長）