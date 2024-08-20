交通部長李孟諺長達10年的地下情被踢爆，消息被媒體爆開後，李孟諺隨即致歉，並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。新閣上任不滿百日，已經有鄭文燦、李孟諺兩位首長下台，賴卓體制下的閣員不能心存僥倖。

事實上，早前李孟諺傳入閣接任交通部長的消息曝光，就曾被媒體公開一張與爭議人士張綱維律師見面的照片，明明是在公眾場合喝咖啡，卻被形容是「密會」，現在看起來拍攝者盯梢動機不單純，照片外流更像是示警。

張綱維涉嫌掏空遠航35億元遭到羈押後交保限制出境迄今，該掏空案預計在今年9月30日一審宣判；李孟諺擔任交通部長，對於主管遠航掏空案的影響力不可謂不大。

李孟諺長達10年婚外情的女主角，就被爆住在張綱維旗下豪宅建案中，讓這段地下情蒙上隱晦的官商勾結面紗。

李孟諺金屋藏嬌曝光，立即向賴總統、卓揆請辭，倒是讓人大吃一驚，與前朝蔡英文總統官員相比，這類緋聞官員厚著臉皮還可升官發財，賴清德總統嫡系官員起碼有羞恥之心，沒讓敗壞官箴重蹈覆轍。

不過，賴總統和卓揆還是必須深入了解，李孟諺和張綱維的關係密切，兩人之間究竟有何不可告人之事，喬不攏才被爆料，還是另有隱情？畢竟，李孟諺明明知道自己有黑料，卻敢於爭取交通部長這個位子，待東窗事發快閃，這可不單純。

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