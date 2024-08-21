台積電的歐洲工廠，設在德東的德勒斯登，今天就要舉行破土典禮，德國總理蕭茲跟歐盟主席范德賴恩，都蒞臨這個歐洲晶片事業開端的重大儀式。但是唯一沒有台積電的宗主國——中華民國總統賴清德親臨參加，這是外交部及經濟部，嚴重的失誤，或是不夠周延的思考，但這樣的結果非常可惜的！

巴黎奧運開幕典禮時，我曾經為文表示，開幕典禮時有一百多個國家的元首及政要，前往參加祝賀，唯獨我們沒有利用這個時機，為賴清德總統鋪路，前往歐洲訪問，是一大敗筆，同時顯現我們各方面的顧慮不夠周到。

政府在本周表示，今後將加強在文化以及體育方面，展開對外的交涉，擴大我們在世界存在的空間，這是好事，但是同天台積電歐洲工廠破土典禮，就沒有賴清德總統參加，這又是政府相關單位思考跟處置掛萬漏一，是重要的疏失。

難道每一個部門的工作都要經過民間人士提議以後，政府才會被動去重視嗎？德勒斯登是德東古城，也是工業重鎮跟富有觀光潛力的城市。台灣的城市本就應該，去跟這樣的城市結為姊妹城市，但是多年來，我們重美輕歐的外交走向，使我們的地方政府，不敢對歐洲城市伸出友誼之手，非常的可惜。

這次難得有台積電工廠在德勒斯登舉行破土典禮，歐洲各重要國家的政要，都親臨觀禮並致賀。因為這個工廠的設立代表歐洲科技工業未來的一個里程碑。

在這個晶片時代，台積電歐洲工廠將影響下一個A I科技工業的發展，沒有一個國家不想要台積電的經驗跟技術，所以台灣在對德國談判設立工廠的時候，政府的有關單位就應該注意洽談到對我有利的各個細節。

但是在台積電德國工廠破土的這個典禮上，竟然看到德國總理跟歐盟主席的現身，而獨獨缺乏了台積電宗祖國—中華民國賴清德總統的出席，這種疏忽讓人殊感遺憾。

台積電德國工廠的破土已經公佈了很久，外交部及經濟部都沒有適時向台積電及德國相關部會協商及安排。駐德代表謝智偉平日發言刻薄失禮，不像是個外交工作者，此次台積電德國工廠破土，竟然毫無動作，應該算是嚴重失職。相關部會的總體麻木，顯現我對外工作的無能，賴總統除暗自神傷外，也該上緊發條了。（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※