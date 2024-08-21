在1990年代，歐洲在半導體產業的全球市占率大約有20%，但面對北美與亞洲的激烈競爭，2022年歐洲的市占率已經大幅衰退到9%。按照去年9月生效的歐洲晶片法案，至2030年以前，歐盟計畫投入470億美元用於支持歐盟成員國的晶片生產、發展計畫和新創企業投資等，希望歐洲的市占率提高1倍、達到20%。在這個過程當中，台灣是歐洲振興半導體產業的重要夥伴。

在2023年，全球半導體產值達到5269億美元，歐洲產值為558億美元，也就是占全球半導體產值的10.6%。根據《世界半導體貿易統計》的預測，今（2024）年全球半導體產值預估將成長16%達到6112億美元，但歐洲僅僅成長0.5%達到560億美元，全球市占率降到9.2%。明（2025）年全球半導體產值將成長12.5%達到6874億美元，但預估歐洲僅成長8.7%達到609億美元，全球市占率繼續降到8.9%。

基於未來兩年歐洲的全球半導體市占率持續下滑，台積電將是歐洲的重要擴張動能。台積電去年8月8日與博世、英飛凌、恩智浦等歐洲半導體巨頭共同宣布，合資110億美元成立歐洲半導體製造公司（ESMC），並選擇落腳德國德勒斯登興建12吋廠，於8月20日動土，預計2027年底前量產。這項投資案將強化歐洲半導體產業生態系，有助於歐洲達成20%市佔率的目標。

此外，台灣的日月光在歐洲已經布局很久，也有助於歐洲的半導體產業振興。日月光子公司「環旭電子」（USI）在歐洲共有13個銷售生產服務基地，包括德國4個、法國7個、捷克1個、波蘭1個。USI是全球電子設計製造領先廠商，在系統封裝（System-in-Package）模組領域居行業領先地位。2022年，USI創造101億美元營收，幾乎是日月光2022年營收225億美元的一半。（作者為駐新加坡代表）

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