日本首相岸田文雄放棄連任自民黨總裁，將於9月27日新任總裁出爐後依憲政慣例總辭。岸田不似安倍晉三能受到民眾的信賴，內閣支持率始終在低檔徘徊，雖勉強撐過1千天，超過自民黨籍首相平均任期，但自民黨失去人民的信賴，將成為未來日本政治的隱患。

政治資金醜聞纏身

自民黨爆發違反《政治資金規正法》醜聞，岸田雖解散派閥、修正《政治資金規正法》（類似台灣《政治獻金法》），但國民對岸田拖拖拉拉的改革無感，內閣支持率落到2成上下，連帶使自民黨支持率跌至谷底的19%。前首相菅義偉對岸田未負起政治責任公開表示不滿，不支持岸田的聲言在黨內此起彼落，麻生太郎、茂木敏充及二階俊博等黨內大老亦與岸田漸行漸遠。

岸田人設崩壞，很難在即將到來的眾議院大選令人耳目一新，形勢比人強，退選總裁乃不得不然的決定。岸田在宣布棄選記者會中意有所指強調，「只有取得人民信任，政府才能有效施政」，失去黨內支持是岸田知難而退的關鍵因素。為再續執政，自民黨決定另覓選舉看板人物，在眾院選舉的政權保衛戰中突圍。

岸田任內自民黨政治資金醜聞纏身，內政乏善可陳，「親美」有餘，「和中」不足。岸田「新資本主義」意在成長與分配兼顧，以扭轉「安倍經濟學」擴大貧富差距的後遺症。他任內股市雖創新高，但經濟欲振乏力，不僅「令和版所得倍增」幾乎交白卷，基層民眾更為高物價所苦，實質負成長的薪資備受詬病，個人消費力道疲軟。

岸田施政力求「平衡」，但不似安倍有鮮明的個人色彩與政治魅力，雖延續安倍內閣的外交安保政策方向，深化美日同盟，藉與盟國簽訂《互惠准入協定》（RAA）擴大結盟關係，揚棄「專守防衛」，推進安保體制及自衛隊轉型，卻不尋求將自衛隊「入憲」。

在中、美競爭激化下，黨內「安倍主義」揮之不去，岸田「鴿派」形象逐漸褪去，與「右派」妥協。3年主政期間，岸田共出訪32個國家，訪美達8次之多，凸顯對美的重視，今年4月更以國賓身分訪美，並在美國國會演說。但他未能實現赴中「國事訪問」，將中日關係帶回「戰略互惠關係」應是岸田外交的敗筆，未來中日關係仍難擺脫美國陰影。

岸田「政治平衡術」火候遠不及安倍，淪為「隨機應付」，帶給日本國民政策焦點不連貫的印象，模糊化「宏池會」重視經濟發展、敦睦東亞鄰邦的政治理念，不僅使自身遭民意所棄，更可能斷送「宏池會」領政日本的機會。

民意厭惡派閥政治

岸田未使日本國民感受到「宏池會」善於經濟的傳統，卻展現他長期擔任外務大臣的歷練，在外交及安保上交出優於內政的成績。美國總統拜登盛讚岸田的領導具歷史意義，將美日同盟推向新的高度。《紐約時報》及專研安保政策的慶應大學教授神保謙，不約而同肯定岸田的外交表現，但少子高齡化的日本，選民在意的是經濟榮枯及社會安全網的完備，外交及安保的亮麗成績單無法挽回岸田執政頹勢。

後岸田時代，自民黨內有志總裁大位者眾，預計11名候選人角逐。群雄並起下，在黨內仍維持派系運作的麻生太郎儼然是「製王者」，若茂本敏充、石破茂及河野太郎三強鼎立，恐無人在第一輪投票拿下過半。進入第二輪投票，較高人氣的石破能否獲得麻生、二階等黨內山頭的青睞，將是出線與否的關鍵。

不過，自民黨若無視民意厭惡沆瀣一氣的派閥政治，企圖以「自民黨將會改變」、「開放的總裁選舉」等空泛口號，繼續操控派閥政治決定總裁大位，終將在眾議院大選付出政治代價，再度淪為在野。

失去誠信即失去政治生命，道理中外皆然。岸田身陷「政治與金錢」黯然下台，台灣朝野政黨應引以為戒，只拚外交、不修內政，執政不與民興利，只圖派系利益分贓，漠視選民對廉能政治的期待，終究難逃民意的審判。