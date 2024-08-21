賴清德總統的「台南幫」流年不利，先是陳宗彥涉及性招待遭南檢回馬槍起訴，接著暖男形象的交通部長李孟諺被翻出10年婚外情下台；沒想到，連在民進黨中常委選舉籤運差落馬的立委林宜瑾也出事。賴清德喊話查貪打黑，自家園子卻掀起「冰風暴」。

賴清德就職未滿100天，後院早就頻頻失火，原以為報恩內閣可以讓昔日子弟兵吃果子拜樹頭，在工作上泉湧以報，有助國政推動，但選前就有上任行政院發言人才18天的陳宗彥，被挖出昔日接受性招待的醜聞而下台，監察院還不敢背書彈劾，對賴清德的清廉形象狠打臉。

還好司法會轉彎，南檢找不到小芸、愛佳和愛玲之下，仍硬著頭皮，用心證將逃過2劫的陳宗彥起訴，並請求從重量刑。只是監院還在猶豫如何二次彈劾，更震撼的PTT爆料就直指台南幫又出事，李孟諺在婚外情曝光不到3小時就請辭，卻留下一團迷霧。

李孟諺的接班人還沒著落，檢調又殺到民進黨家門，搜索綠委林宜瑾國會辦公室和服務處等，她雖沒有全國知名度，但曾連任6屆台南議員，和行政院副院長鄭麗君等人都是野百合學運出身，更被視為賴清德的子弟兵，這回檢調趁立院臨時會沒有開成上門，顯然有備而來。

怪的是，被告遭搜索多保持緘默，林宜瑾卻立即在臉書向支持者喊話，強調清白太廉價，日後就讓證據說話，「司法終將證明我的坦蕩」，此一動作是向誰表態？耐人尋味。

冰凍三尺非一日之寒，在那個綠到出汁，「某黨推個西瓜都會當選」的地方，除了光電弊案、槍擊命案和桃色醜聞已上演外，還有哪些未爆彈？恐怕沒這麼快落幕。