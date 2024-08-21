蔡政府發展離岸風電產業，既是一筆糊塗帳，又是一頁血淚史。2016年蔡總統就職，以「非核展綠」為能源政策重點，推動離岸風電時想一魚兩吃，同時發展風電產業。經濟部罔顧現實硬推國產化政策，離岸風電標案因而浪費9000億元，6年前曾遭監察院糾正。

風電產業大餅 不切實際

蔡總統一心想將風電產業發展成另一個護國神山以留名青史，為鼓勵國內廠商投入風電產業，蔡總統畫大餅，承諾在2026年到2035年，10年間每年增加150萬瓩離岸風電裝置容量。2022年3.1階離岸風電標案就是為實現蔡總統承諾的第一個標案。在招標時經濟部不忘照顧國內風電廠商，在招標文件中對國產化有硬性要求，投標廠商須符合嚴格的國產化規定。

雖然國內風電廠商製造成本遠高於國際同行，但國際風電開發商礙於政府招標規定，不得不向國內廠商採購遠高於國際價格的產品，削弱了許多投標廠商原有的競標優勢，國際開發商針對國產化多次向政府提出抗議。今年3.2階離岸風電標案，經濟部不理國際投標廠商抗議，仍然明列國產化規定。投標開發商多為歐洲廠商，歐盟即代表歐洲廠商利益向世界貿易組織WTO提出申訴，控訴台灣違反關貿協定。

目前政府準備以關貿協定中涉及「國家安全」例外條款解套，令人匪夷所思。增加風力發電，減少進口化石燃料或勉強扯上「國家安全」，但這與國產化何干？沒有國產化風電計畫就會停擺危及國安嗎？如果這種託辭可以蒙混過關，WTO也可以關門了。

發展離岸風電產業搞得焦頭爛額，但真正需要檢視的是為了發展風電產業畫的大餅是否合理？當蔡總統承諾未來10年每年增加150萬瓩離岸風電裝機容量之際，也同時承諾未來10年每年增加200萬瓩光電設備。勿忘依政府原本規畫2025年風電裝置容量即為670萬瓩，太陽能更高達2000萬瓩。2026年後每年綠電再增加350萬瓩，表示2035年不穩定的綠電總裝置容量將高達6170萬瓩，相當於台灣目前電力總裝置容量。

台灣不可能時時刻刻陽光普照、風力強勁，保守以60%可用率計算，2035年午後綠電可以提供3700萬瓩電力。去年台灣午後尖峰用電，夏天約3900萬瓩，冬天約2800萬瓩，以年增率2%計算，2035年夏天與冬天之尖峰用電分別為5000萬瓩及3600萬瓩。

綠電不穩性高 重新檢討

綠電滲透率為不穩定綠電在電網總供電能力之占比。依上述數據，2035年夏天及冬天之綠電滲透率將分別為75%及100%。2023年春節因全台用電降低，綠電滲透率幾達30%，台電就呼籲民眾出門時電器用品要拔插頭，以免因電壓不穩而損壞。獨立電網的台灣怎可能容納75%，更不用說100%的綠電滲透率。電網無法容納的綠電只好棄之不用，謂之「棄電」，表示多安裝的綠電設備完全浪費。

蔡政府避免棄電的重要手段就是以多餘的綠電製造綠氫。沒錯，氫氣是國際間減碳重要手段，但氫氣減碳主要功能是針對工業生產及長途交通減碳，氫氣發電並非氫氣減碳重心。台灣為了避免棄電，製造了太多綠氫，只好大量消耗於氫氣發電。這就是為何國發會設定效率極差，極為昂貴的氫電占比將高達9%到12%，遠高於國際能源總署預測之1%的主因。

台灣能源發展前景如此荒腔走板，主因在於蔡政府為鼓勵廠商發展離岸風電產業畫的大餅。往年台電的電源開發計畫是滾動式檢討，年年修正。台電依前一年電力成長，未來經濟成長、人口成長及氣溫變化等諸多因素，修定電源開發計畫。若預期未來電力成長趨緩，即推遲建廠時程，反之則加速建設。在蔡總統上台前，何嘗有過任何總統插手極為專業的電源開發計畫，蠻橫規畫未來十年每年必須增加超過核四兩部機裝置容量的綠電？掌權者不尊重專業的後果極為可怕。

有道是一步錯步步錯，賴政府何必替蔡政府背黑鍋？前朝錯誤的政策沒必要照單全收。既然非核家園政策可以重新檢討，同樣離譜的風電產業為何不能重新檢討？