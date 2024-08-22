一個多月前，海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見。

對此，個人認為這是賴總統以肅貪之名，掃除了黨內最大勁敵，也突顯蔡前總統對鄭文燦的不當寵溺。

而近期台灣民眾黨主席柯文哲因2024年總統大選政治獻金誤登漏登、台北市長任內京華城改建案爭議遭到檢調廉調查，個人認為，這可能會降低2026年、2028年藍白兩黨選舉合作機率，讓賴清德坐收漁翁之利。

長期關注時事議題，所謂政黨存在的目的，無論意識型態為何，應是國民以共同政治理念，形成國民政治意志，推薦候選人參加選舉的團體。一黨獨大、一黨掌控國家所有資源、一黨對內對外發動鬥爭、一黨說了算的，這不是民主自由，這是威權獨裁統治，這是蔣家復辟。

當年蔣介石用盡手段整肅黨內黨外人士、剷除異己、清除政敵，今天民進黨用同樣的手段整肅黨內黨外及不支持台獨的人民，這違反了民主自由，也是對人權的迫害。

1949年蔣家集團走到今天的民進黨集團，當初屠龍的勇士終成為惡龍、新的軍閥取代了舊的軍閥，不但不為百姓生計著想，反而黨內黨外惡鬥不斷、學蔣介石掌控輿論洗腦人民、挑釁發動兩岸戰爭。殷鑑不遠，盼賴總統回歸憲法、遵守民主規則，還給台灣人民一個真正民主自由的社會。

譚傳紹/臺北市多元化計程車產業工會發言人

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