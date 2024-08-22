房貸市場鬧錢荒，中央銀行召集34家國銀「自主管理不動產貸款總量」，無疑將雪上加霜，讓銀行限貸現象更加嚴重。眼前所及，已有不少購屋者完成申貸程序後，排隊逾月仍拿不到資金，可能因而無法順利交屋；更有購屋者被銀行變相威脅，要求提高利率或投資商品，才願意放行房貸。

房貸錢荒 銀行變相挑客

為什麼會出現房貸錢荒呢？和政府新青安措施不無關係，在政府0.5個百分點利率補貼下，新青安房貸1.775％利率市場最低，貸款期限可以長達40年，加上先前並未限定一生只能申貸一次，吸引大量符合資格購屋者搶進申請，開辦首年撥貸量已逼近5500億元。

新青安點火下，國銀房貸餘額爆量，6月底全體銀行購置住宅貸款餘額突破10.5兆元，年增率10％；中央銀行統計五大銀行6月單月新承作房貸金額達1012.21億元，其中超過4成來自新青安；6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率則升至37.4％，接近歷史高點的37.9％。

銀行大量承作包括新青安在內的房貸，是引發這波房貸資金旱象的第一槍。因為依《銀行法》第72-2條規定，除不動產專業銀行土地銀行、郵局和農漁會信合社等非傳統銀行之外，其餘所有銀行房貸相關授信都不能超過存款的30％，也就是銀行每吸收100元存款，頂多只能有30元用在房貸，以免風險過度集中。新青安大量湧入，加上新青安帶動房市交易熱潮引發後續一般房貸的連鎖效應，讓不少銀行房貸授信一下子就觸碰到第72-2條的「天條」，也讓部分銀行早自今年3月起即陸續以價制量，只針對「高貢獻度」客戶辦理房貸，也就是銀行開始挑客戶。

壓垮駝駱的最後一根稻草，是中央銀行6月第2季理監事會議調高存款準備率1碼（0.25個百分點）。央行此次升準共收回1200億元強力貨幣，更重要的是銀行普遍感受到央行來者不善，有銀行在央行理監事會議當天即要求分行所有房貸進件先暫停，移到7月再議。

對銀行來說，72-2條已經架住銀行房貸授信的脖子，央行調高準備率無疑是再下重手緊勒。銀行要解除房貸資金緊箍咒，唯一解方就是增加存款（母數）以換取更多的房貸放款空間，但存準率提高又加重銀行吸收資金成本，算來算去的結果，就是轉嫁到房貸戶利息。

俗話說的好，殺頭生意有人做、賠本生意沒人做。銀行「閉門謝客」、高祭限貸令，表面看是銀行彈盡援絕的無奈之舉，實則是銀行變相挑客、情勒房貸申請戶的藉口。也因此發生很多房貸戶在銀行核貸的情況下，排隊等撥款卻遙遙無期，更不乏被銀行要求提高利率、買商品的案例。

民眾買房 排隊等嘸撥款

這波新青安亂象，央行是先覺者，除了採取升準和強化選擇性信用管制，降低六都及新竹縣市第二戶房貸最高成數至6成，後續行政院和財政部也對新青安轉租或人頭的違規戶撥亂反正，要求簽署切結書、改為一生限貸一次，並嚴查違規者追討利息和重新議約房貸條件。

政府為實現居住正義而打炒房或打擊投機客，都沒有問題，但以新青安來說，違規比重不過2.4％，顯示9成以上購屋民眾出於自住需求。同理可證，政府不能把所有房貸戶都視為投機客，緊縮房貸金源的同時，有極大的機率是錯殺無辜，扼殺了民眾買房自住的希望，這豈是政府所樂見？

再回過頭來說，不論是新青安不當套利或這一波銀行房貸錢荒，銀行和投機客都賺得滿缽滿盆，唯一受傷的就是沒有資本、需仰賴銀行房貸的買房族，如果進而因銀行禁貸衍生的違約潮致使房價非理性下跌，結果更是民眾可能連唯一自住的房屋資產都縮水。

安居樂業是民眾對政府極其卑微的企盼，政府力推社宅政策的同時，也必須顧及民眾想買屋而非一輩子租屋的需求，就算沒辦法讓所有人都買得起房，至少也不應讓普羅大眾連向銀行貸款買房安身都不得其門而入。政府的大刀應砍向投機者，而非不分青紅皂白、遇人就砍，否則就算政策立意再好，事實上卻與毒藥無異。