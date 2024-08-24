總統賴清德新內閣首位嫡系愛將因「桃花風波」迅速下台，交通部長李孟諺外遇陸女，這段長達10年多的劈腿醜聞，一路從台南市政府到交通部，要說賴清德被蒙在鼓裡也極為牽強。李孟諺從賴清德首次當選台南市長就被重用，世人皆知為台南幫的子弟兵，8年之內公務員職等升至最高，從水利局長到代理台南市長，不難看出與賴清德交情甚篤，如今遭到刻意爆料頗有「下駟對上駟」的較勁意味，凸顯台南幫已經成為黨內其他派系的眼中釘。

無獨有偶，賴清德另一位子弟兵，立委林宜瑾疑因涉及助理費不法，台南永康服務處以及國會辦公室遭到檢調搜索，「準泛賴系」接連出事震驚地方。外界謠傳是民進黨「台南幫」內鬥所致，民進黨台南立委陳亭妃雖遭點名，但卻公開表示自己沒有那麼厲害，但這接二連三劍指賴清德的挑釁作為，可想而知敵人還在本能寺。賴清德上任以來三面作戰，外鬥藍白在野陣營、內鬥英系壯大賴系以及撥弄台獨惹怒對岸，靠著執政優勢和黨國機器，鞏固4成多的基本盤。根據台灣民意基金會20日公布總統滿意度最新民調，仍有超過4成民眾贊同總統賴清德施政方式，遠遠超過民進黨的政黨支持度，只顧自己利害早已惹怒黨內派系心生不滿，企圖藉由絕殺台南幫開啟「系爭」新篇章。

黨內鬥爭「正邪難分」

賴清德出席「2024全面阻絕詐騙論壇」意有所指表示，信奉的是「邪不勝正」，他不相信「道高一尺、魔高一丈」，雖未針對李孟諺事件公開回應，卻又強調站在人民一方，絕對可以得到勝利。此話也被外界解讀話中有話。民進黨過去的桃色歷史，早就因為「公德」與「私德」之分而被混淆，前總統蔡英文執政8年，從王必勝、陳宗彥再到趙天麟等，使民進黨的形象損害顯而易見，如今卻被當作黨內鬥爭工具，究竟是刻意隱瞞的人善良，還是惡意爆料的人邪惡？恐怕外界自有公評。

民進黨在全代會後正式分為「泛賴系」與「非泛賴系」，迫使黨內派系的政治結構「權力重組」，惹的蔡英文乾脆決定缺席讓賴清德碰軟釘子，桃園市議員張肇良、台南市立法委員林宜瑾前後皆因貪汙疑雲遭到檢調高規搜索，叫陣黨中央的意味濃厚，如今賴清德掌握府院黨的三重勢力，自然不讓個別行為破壞連任之路。

「台南勳貴」系爭始祖

從李孟諺因婚外情請辭、林宜瑾國會辦公室遭到檢方搜索，再到更早的張肇良被聲請羈押後裁定收押禁見，顯而易見「台南幫」接連出事，民進黨中常委陳茂松今公開轉述黨主席賴清德所言，提醒同事私生活要檢點，別讓黨受傷害。另外，根據與會人士轉述，賴清德也叮嚀現在別談縣市長選舉，務必謹言慎行，要以國家發展為重。以此觀之，賴清德對於現在黨內鬥爭為了2026了然於心，公開提醒的謹言慎行恐怕暗指同室操戈行徑，對於「台南勳貴」接連受挫深表不滿，著實展現台南幫主才是系爭始祖的霸氣風範。

賴清德一直以來都是台南幫的精神領袖，作為民進黨內的重要派系，特別又是新潮流轉為賴系的重要分母，隨著過去8年英系相關的要角崛起，為了重整地方基層的政治版圖，賴清德上任之後打擊異己，也讓台南幫成為眾矢之的。光看李孟諺醜聞隨著爆料資訊擠牙膏式接連釋出，此等手段純熟卻又深知細節，選在媒體餐敘隔日出手，著實展現突襲割喉戰術，劍指台南幫也讓民進黨的派系鬥爭拉回主場，但賴清德恐怕仍會選擇「按兵不動」。

「喊話前朝」大局為重

民進黨21日中常會上，賴清德特別提及蔡英文，強調民進黨政府從過去執政8年以來，都是走在對的方向上，喊話大家要繼續團結，堅定走對的路，公開讚揚蔡英文任內的社會擴大投資路線政策。當李孟諺成為賴清德整肅異己之後首位中箭落馬的心腹嫡系，也掀起了黨內鬥爭的卡位之戰，此時警告英系人馬槍口對外，全力攻擊民眾黨柯文哲的社會死亡，自然必須喊話前朝要以大局為重，如果2026地方選戰百里侯之爭潰敗，賴清德也將成為民進黨史上第一位沒有連任成功的總統。

隨著賴清德當選總統並接任黨主席，黨內的政治風氣正在發生微妙變化，如何落實黨紀、平衡權力和提升民調，已經成為賴清德將面臨的政治修羅場。黨內鬥爭之際「正邪難分」，說穿就是「順賴者昌而逆賴者王」；「台南勳貴」僭越系爭始祖，惹得同志「項莊舞劍意在沛公」；「喊話前朝」要以大局為重，某種程度賴清德已經在為民調下滑打強心針。

賴清德未來勢必提防絕殺台南幫的破窗效應，一旦掀起了「系爭」新篇章將會加速「民調滅頂」，一旦在2026百里侯之爭提前出局，賴氏王朝也將不復存在。

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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