川普任內的美國駐聯合國大使海莉日前來台參加「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，她建議在9月10日開幕的聯合國大會上，美國應與台灣一同要求對2758號決議進行聽證，並讓台灣獲得公開發言機會。這是繼7月底的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會之後，西方政界再次拋出2758號決議涉台問題。

值得關注的是，此次海莉並非籠統、原則性地提出聯大2758號決議的台灣地位未定論問題，而是明確、有操作性地提出建議，呼籲美國運用9月聯合國大會召開的契機，透過舉辦聽證會邀請台灣發聲。同時她補充說，即便是「場邊會議」，也有必要舉行。所謂「場邊會議」，其實就是非官方、非正式會議，和聯合國無關，較大機率是在紐約聯合國總部附近，邀請美方政界領袖、IPAC代表、台灣友邦代表，舉辦一場「蹭熱度」的挺台聚會。

由此可見，作為曾擔任過美國駐聯合國代表的海莉，心裡完全清楚，若在聯合國官方平台舉辦涉台聽證會，必定遭到秘書處否決，故退而求其次，表示「場邊會議」亦可行。換言之，海莉藉由凱達格蘭論壇的機會，實質上是為她自己，當然也是為民進黨政府，找到一個政治獻金交易的合適理由罷了。畢竟，在國際場合大談2758號決議涉台問題，並主張台灣在聯合國擁有代表權、發言權，控訴中方打壓圍堵，無論是「大外宣」還是「大內宣」，都是穩賺不賠的。

當然，就美國政府而言，對聯合國涉台議題「關心不介入」，不會過度操作。雖然美國國務院中級官員曾在今年多個場合，試探性拋出2758號決議涉台問題，但上述動作僅限於蜻蜓點水，截至目前仍然只限於支持台灣「有意義參與聯合國組織活動」、支持台灣恢復世界衛生大會觀察員席位等既有立場，畢竟這些言行早已延續20多年。

尤其是在不久前舉行的美國民主黨全代會上，新版民主黨黨綱在涉台政策部分同時寫入「六項保證」與「一中政策」，與拜登政府的現有涉台表述高度一致，說明賀錦麗團隊力求台海政策穩定性、連貫性，並未有任何標新立異、另起爐灶的想法。比較7月共和黨全代會的新版黨綱，在大幅縮減篇幅的背景下，出人意料地隻字未提台灣，本質是共和黨內部對台海論述未能達成共識。如海莉這種支持台灣成為聯合國會員的訴求，不見得見容於川普家族、馬斯克等共和黨金主集團。

美國白宮國安顧問蘇利文即將啟程訪問北京，此行應與協調11月於巴西G20峰會時舉辦「拜習會」密切相關。客觀來看，去年舊金山拜習會後，美中各層次對話合作機制照表操課、沒有意外，成果符合預期。因此，北京必然要求美方在聯合國涉台問題上保持距離，而拜登政府也會謹慎以對，9月聯合國大會的涉台討論，相信只是一場煙火秀。（作者為智庫研究員）