2001年美國高盛公司首席經濟師奧尼爾（ONeill）首次對來自巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）和中國（China）這四個國家的英文國名開頭字母所組成的詞彙 BRIC，提出「金磚」這個概念。並在他的研究報告「金磚四國的夢想」中，預測到2050年，金磚四國的面積佔全球26%，人口佔42%，資源豐富，其經濟總量將超越G7的總和。金磚四國這一概念由此受到世界廣泛關注。2009年金磚國家組織成立，2011年南非（South Africa）加入，合稱金磚五國BRICS。

金磚國家組織是屬於政治、金融、經濟，文化及政府之間的合作組織。2014年金磚國家國家在上海成立了「新開發銀行」（NBD），資金規模達2500億美元，為新興國家的發展提供貸款。目的是尋找在國際貨幣基金(IMF)和世界銀行等國際金融機構之外，為南方國家的新興經濟體創造更大的發言和福利。隱含著聯合非美國盟友的南方國家成立國際組織，挑戰G7的強權經濟。

由於受到美國的金融操縱，美元波動，制裁及收割的國家愈來愈多。金磚國家組織團結南方國家抗衡美國金融霸權的盼望，就越來越強烈。2020年以後希望加入的國家忽然暴增，現在有40多個國家希望加入金磚國家組織，其中許多已提出申請。2023年接受了埃及、衣索匹亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國五國加入，成為金磚十國。金磚國家組織面積占全球36%，人口佔全球45%，GDP佔全球37%，都超過G7集團。

俄羅斯是今年的輪值主席國，金磚國家組織的年度大會將於10月22日至24日在喀山（Kazan）舉行。由於俄羅斯正在受到G7集團及歐盟史上最嚴酷的經濟制裁，俄羅斯利用國際社會對去美元化的殷切盼望，將積極引領金磚國家構建新的銀行金融平台，進行本幣交易，推動去美元化的進程，以減少對美元的依賴。

為了對抗被美國武器化的環球銀行間金融通訊協會（SWIFT 簡稱銀行交換平台），聯合並擴大俄羅斯已建立的SPFS，中國已建立的CIPS，共同創造SWIFT以外新的金磚之橋（BRICS Bridge）的計畫正積極開展中，已有100多個國家表示加入，向世界提供另一個國際貿易的交易平台，避免SWIFT平台的獨攬。

國際間去美元化運動風起雲湧，金磚國家之間推行本幣貿易不用美元，是去美元化直接有效的辦法。但是本幣貿易說起來容易，實行起來困難重重，金磚十國十種貨幣，良莠不齊。在實施本幣貿易之後，十種貨幣紛紛出現在金磚貿易清算平台「金磚之橋」，有的受歡迎，有的匯率起伏沒人敢要。必然造成不可想像的無序狀態，使國際貿易難以進行。

金磚貿易可能有四種選擇；

一，創造一種新的金磚貨幣如歐元，在金磚國家使用。但是以金磚國家的金融、經濟實力、歷史淵源及地理位置，似乎不容易創建類似歐元的實體金磚貨幣。

二，挑選三兩種較優的金磚國家貨幣，按比例設定不同權重，建立一籃子貨幣的錨定貨幣，作為本幣貿易使用的共同貨幣。

三，本幣貿易經過競爭比較之後，人民幣應會脫穎而出，廣為各國接受，最終成為統一使用的貨幣。

四，創建金磚國家中央銀行聯合保證的數位貨幣（CBDC）。

在美國藉著擁有國際貨幣的特權，濫發美元，無限舉債，潮汐收割的狀況下，央行數位貨幣能夠提供防禦功能，保護國家的金融主權，挑戰無良的美元國際貨幣。2022年中國在國內已經實施了數位貨幣的實驗階段，進入了數位貨幣。所以創建金磚國家中央銀行聯合保證的數位貨幣（CBDC），是值得考慮的選擇。金磚國家的金融貨幣專家，在俄羅斯央行的領導下，正在緊鑼密鼓的研究商討各種可行的數位貨幣方案。

成功的中央銀行聯合數位貨幣仍然需要支撐的標的物，以維持幣值的穩定，以及與實物商品的價格關聯，才能公平的作為金磚國家的貿易支付及國家儲備之用。數位貨幣可採用不同的標的物作為錨定的基礎，有的以傳統法定貨幣（如美元、歐元、日元等）儲備為錨定的基礎，有的以一定比例的其他加密貨幣作為錨定的基礎，有的基於精密計算公式和市場合約來維持幣值穩定，有的以實物商品價格的關聯（如黃金、白銀等貴金屬）為錨定的基礎。

數位貨幣的價值基礎，概念非常複雜，即使以貴金屬價格為基礎的數位貨幣為例，有的需要握有實質的貴金屬儲備，有的只是保證與貴金屬的市場價格關係。因為現代龐大的國際貿易額，全球的貴金屬數量早已無法滿足，所以必須以保證貴金屬的市場價格關係取代實際的儲備。數位貨幣的的宗旨在維持幣信，防止濫發，避免通貨膨脹，擺脫金融霸權（如美元），需要精密可靠的設計與執行。

金磚國家正熱衷於削弱西方大國經濟制裁的暴力，全球有110個國家都在考慮去美元化，掀起了國際間去美元化的浪潮。希望今年的金磚大會能提出完整宏大的金磚數位貨幣計畫。未來在公平競爭中，如果金磚數位貨幣能夠發揮關鍵貨幣的作用，就自然能在國際市場上取得應有的影響力，削弱當前不合理的美元霸權。

另外金磚國家組織在2022年已經提出建立金磚自由貿易區的計畫，金磚國家有的資源豐富，如俄羅斯、巴西、沙烏地阿拉伯、南非。有的工業力量強大，需要進口大量能源及資源，如中國。所以自由貿易區的計畫是互通有無，雙雙有利的宏大計畫。

金磚國家組織既然是政治、金融、經濟、文化及政府之間的合作組織，有宏大的金融貨幣計畫、自由貿易區的計畫，有強大的去美元化計畫、南方國家合作的計畫。所以對於新入會的國家必須嚴格把關，接納在資源、工業、金融、貨幣、政局等等符合一定的條件，對未來金磚國家組織的宏圖有所貢獻的國家。2023年一次接納了埃及、衣索匹亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等五個國家，如今面對40多個有意申請加入的國家，金磚組織高峰決定必須先調適新入會的五個國家，暫停接納新的國家，這是好的開始。除了提高入會門檻，對於毫無貢獻、毫無熱忱的會員國，也該有退會機制，摒除不合條件的國家。

（作者為中美論壇社理事）

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