新青安購屋貸款實在太優惠了，優惠到許多民眾砸鍋賣鐵、想盡辦法也要搶下新青安購屋貸款。也因近期新青安購屋貸款實在太熱，衍生房價急速高漲、人頭戶購屋、貸款未及時核撥等，成了近日熱議的社會與經濟問題。

青年安心成家貸款始自2010年起實施，其目的在幫助青年購屋安心成家。專案讓青年取得極優惠購屋貸款，以減輕購屋貸款利息繳付壓力，藉由能安心買房成家，實現政府提的居住正義，是政府對青年購屋族的一大德政。蔡政府於2023年8月1日將青年安心成家貸款方案稍加修訂，推出「新青年安心成家購屋優惠貸款」，簡稱「新青安」。現行的「新青安」實在太優惠了，自去年8月至今年7月，1年來申貸戶數已超過7.6萬戶，並已核撥5472.32億元新青安房貸，甚至在野黨認為是民進黨政府專為賴清德競選總統的政策買票。

也因「新青安」實在太優惠了，反倒造成房價急速高漲和人頭戶購屋等嚴重問題，尤其是房價的急速高漲，讓買不起房的租房族都需付高房租才能租到房，以及有錢人以人頭戶貸新青安購房等，衍生更多居住不正義。因此，賴政府於2024年6月27日推出「新青安貸款推動成效及優化措施」，即是今日遵行的「新青安貸款精進方案」，欲從銀行端的緝查與嚴核揪出人頭戶等新青安貸款弊端。然「新青安貸款精進方案」一實施，舊的問題還未解決，延後核貸引發的問題立即浮出檯面。

原本房貸從受理到正式核撥，就需要一些作業時間，今年5、6月份送核件數，單月都來到8000戶以上的高峰，所以7月的撥貸戶數也因而在高檔徘徊。專家指出，近期受到銀行緊縮房貸業務，核撥房貸時間拉長到2~3個月，許多「新青安」買家又無在買賣契約中增列「若貸款成數不足X成，雙方無條件解約」的條款，貸「新青安」的買家焦心面臨交屋延遲的恐怖違約金，成了近日最熱議的社會問題。

雖然近日已有許多買家，在買賣契約中增列「若貸款成數不足X成，雙方無條件解約」的條款，以防範申請的貸款若無法準時核撥時，需備懲收高額違約金。但諸多先前契約未加註「若貸款成數不足X成，雙方處理方式」的購屋者，若因現今政府的介入而未能如期貸到房貸，這些人的焦慮要如何解決？才是當今最重要的問題。

「新青安」是政府扶持青年購屋的德政，若守規申請的青年購屋者，因近日「新青安貸款精進方案」的實施而有延後核貸，政府應更負責的照顧青年購屋族群。政府看是直接將這延遲核貸解釋為「不可抗力」，以幫購屋未核貸者解套違約疑義，或者政府乾脆「概括承受」起購屋未核貸者的違約金，好讓購屋者能度過未加註「若貸款成數不足X成，雙方無條件解約」條款的過度期。唯有申貸「新青安」未核的購屋爭議能解決，青年才能真正安心購屋成家。

（作者為空大講師）

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