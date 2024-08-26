許多人不一定知道，在台灣聼音樂會和在美國聼音樂會很可能會是不同的體驗，因爲若干的樂團、若干的組合和若干的節目内容，在美國不見得會安排得出來。而且台灣現場聼音樂的規矩和素質不但極好，有些方面還更好，例如在樂章之間不鼓掌，在美國第一流的平台也不見得都留意得到，而在台北似乎沒有問題。

上個星期由國家交響樂團（NSO）主辦的日本NHK交響樂團2024台灣3個城市巡演，節目内容包括韋伯的《魔彈射手》序曲、布魯赫的 G小調第一號小提琴協奏曲，以及柴可夫斯基的第五號交響曲。曲目符合西方傳統，且獨奏的小提琴家黃俊文（Paul Huang）已經是世界樂壇知名，可NHK多年未去美國，所以在台灣能夠恰巧趕上聼一場他們的合作，親身參與一場華麗的音樂饗宴，真是感到頗爲幸運。

NHK交響樂團擁有近百年傳統，是歷代一流指揮相繼灌溉而成，包括大師卡拉揚、安塞美和馬捷爾等，近年參與的傑出指揮家也包括布隆斯泰特和帕佛賈維等。在世界古典音樂樂壇，NHK名列前20大，而在亞洲，更是數一數二。小提琴家黃俊文評價NHK音色溫暖而飽滿，屬於歐美之外的難得一見。

自2022年起，NHK由葛萊美獎得主、法比奧‧路易西（Fabio Luisi）接任首席指揮。本次巡演指揮便是路易西。路易西的指揮風格，基本上屬於歐洲傳統、熱情而細膩，間或容許銅管馳騁奔放。台北第一場的演出，他對於浪漫派的柴可夫斯基第五號交響曲的處理便如此，在若干段落，伸縮長號的份量甚至於蓋過了小號。我猜想，也許是樂團仍然在適應國家音樂廳的音響。一直到柴五第四樂章銅管部門取得了均衡，可弦樂在音樂廳音效底下仍須抗爭。

然而，布魯赫G小調第一號小提琴協奏曲的演出、與黃俊文的合作，以及樂團的安可曲、選自尤金奧涅金的波蘭組曲，卻雙雙令人讚嘆，毫無保留地激賞，絕對是亞洲頂級之夜。

始終讓我極爲欣賞的黃俊文，他的安可別出心裁，他與NHK新任首席鄉古廉合作演出勒克雷爾（Jean-Marie Leclair）的第五號雙小提琴奏鳴曲第三樂章。如果用4個字形容的話，我選擇「妙不可言」！

（作者為文化評論人、律師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※