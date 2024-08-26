近期英國突然爆發了嚴重的反移民騷亂，再次揭示了這一問題的嚴峻性。事實上這不僅僅是偶然性事件，其實也存在著必然性。這不僅是英國的困境，其實整個歐洲因大規模的移民湧入，正面臨著深刻的危機。

英國近百年來的移民與其帝國的歷史有關，二戰後的經濟重建與殖民地獨立浪潮使其成為移民的主要目的地。事實上，20世紀50至70年代，英國為滿足勞動力需求，主動從前殖民地國家，例如南亞的印度、巴基斯坦等地，西歐國家從南歐、土耳其和北非，甚至是北越、韓國等地招募大量的客工，這個階段由於西歐需要大量的移工，因此對移民也相對包容與容忍，基本是歡迎移民的。

然而隨著東亞製造業的興起，歐美除了少數國家如德國仍然保持強大的製造業、美國繼續引領創新產業之外，原來製造業經濟發達的國家都經歷了經濟活力下降與去工業化浪潮，其中英國作為早期的工業發達國家尤其嚴重，並產生「英國病」此一經濟術語，用來形容英國所經歷的經濟困境，例如經濟停滯、工業衰退，伴隨長期的高失業率，還因為分配不均問題導致勞工運動盛行的頻繁罷工等問題，自然也就不再那麼需要或歡迎移民了。因此，對移民的態度與製造業經濟景氣息息相關。

然而近年來，隨著中東和非洲危機、氣候變化以及全球經濟不平等，迫使數百萬人離開家園，歐洲在短時間接收了超過100萬名合法的難民、移民，使得移民問題成為英國、歐洲面臨的主要挑戰。

其實英國的這次社會騷亂非常符合政治風險（Prs）評估裡的預測，首先經濟上脫歐紅利並未實現，反導致貿易與投資下降，經濟長期低迷；加上合法的歐盟勞動力退出英國，產生了嚴重的缺工問題，反而吸引更多非法移民湧入的反效果。疫情之後的經濟衰退，以及深度捲入俄烏戰爭導致通膨一度超過10％，通膨高企、人均購買力下降，底層人民的生活日益艱難。

自2018年以來，英國已有8個地方政府宣布破產，工黨2024大選獲得歷史性勝利之後，也宣布政府已無法平衡預算。可見英國的經濟衰退早已嚴重惡化了各級政府的財政狀況。

政治上，可以團結英國的女王過世，幾個重大的政治爭議如脫歐、移民、聯合王國分裂等議題的長期僵持不下，脫歐後已更換了6位首相。社會上貧富加劇，種族與宗教的裂痕擴大，移民負擔的分配不均導致了歐盟成員國之間的資源緊張和政治摩擦。事實上當初英國脫歐最重要的理由，就是想要拿回邊界的控制權，以遏止移民的持續湧入。

底層民眾在全球化紅利的分配中原本就存在著相對的剝奪感，移民嘗試融入勞動市場又激化了與在地底層民眾的直接就業競爭。再加上移民增加原本各國福利的排擠，還有不同宗教信仰的分化，在此背景下，反移民情緒在歐洲不斷升溫，首先是英國脫歐，再擴散到歐洲大陸導致極右派政治勢力迅速崛起。

移民問題不僅深刻影響了歐洲的社會結構與政治方向，美國同樣面臨非法移民的壓力，川普政府的邊境牆計畫引發了廣泛爭議，但受到底層白人的歡迎。亞洲的日本和韓國則因勞動力短缺而逐步開放外籍勞工政策，這表明移民問題是每個國家都必須面對的共同課題。

相較於歐洲，台灣的移民政策相對保守，但在面對人口老齡化和勞動力短缺時，逐步放寬外籍專業人才和產業技術人員的引進政策已是大勢所趨。但英國與歐洲的經驗告訴我們，移民政策需要在經濟發展與社會融合之間取得平衡，一旦失衡，社會矛盾激化，多元文化且穩定繁榮的社會就會漸行漸遠。（作者為國立雲林科技大學副教授）