從只是政治獻金帳戶不清，到財務款項出現大量爭議，再到購置豪宅與辦公室，以及京華城案、士北科案的調查，歷經3周的政治風暴延燒及相關司法調查，民眾黨可說是已被燒得體無完膚，公開透明、清廉反腐、財政紀律、居住正義、新政治的政黨形象與人設更是全部破滅。

不到1個月的時間，白營除發言人體系提油救火，愈解釋各界疑慮愈多外，甚至出現大量泛白意見領袖開始質疑黨中央的情況。民眾黨創黨5年，在2024大選取得的369萬票戰果，本被視為躋身中型政黨之流，豈料半年之內，從高層到基層就土崩瓦解，開始出現政黨解離的現象。

以美麗島電子報最新民調來看，短短1個月之內，民眾黨的支持率就從11.5%下滑到8.4%。3.1%看似不多，但這卻是在30天內消失1/3的基本盤。如果把時間線拉回到2024大選封關民調，民眾黨更是從高峰的16.7%直接腰斬。如果以選舉人數1954萬來估算，7個月時間，白營已然少掉160萬的支持者。小草消散的人數和速度，可以說是台灣政黨史上前所未見的多、前所未見的快。

就目前來說，民眾黨更是成為台灣主要政黨裡反感度最高的政黨，達65.3%，其好感度僅有21.9%。甚至連民眾黨支持者本身都有13.9%對民眾黨反感。這樣的危機，已經不是柯文哲所稱「只要把爭議解釋清楚，支持者就會回來」如此異想天開的觀點可以解決的。因為當前，連中間選民對民眾黨的反感度都高達50.4%，僅23.7%有好感。從數據來看，小草不只萎縮，而當小草變成回頭草、中間選民時，高度的反感度幾乎不可能再支持民眾黨了。

甚者，以目前有將近1成4民眾黨支持者對民眾黨反感來看，白營基本盤甚至還有下探空間。倘若柯文哲及其家人、黃珊珊與陳智菡代表的發言人體系繼續失言、繼續頭鐵，從8%再到4%，並非危言聳聽。尤其柯如今更從公帳爭議陷入到私帳爭議，遭公眾質疑用選舉補助款來購置私人辦公室，花費達4300萬。對此，柯文哲解釋稱，這是參考其他黨的選舉補助款慣例與候選人案例，將錢拿來設個人辦公室長期使用。而白營更辯稱蔡英文也設辦公室。

柯說，民眾黨參照其他黨的選舉補助款慣例，規定1/3歸中央黨部、2/3歸個人。然而事實上，包括民進黨的賴清德和國民黨的侯友宜，這次雖然選舉補助款達1.6億和1.4億，但全數捐出給公益團體或自身政黨，分文未入個人口袋。而包括馬英九、蔡英文雖然皆成立辦公室，但也並未使用選舉補助款來購置個人私產，係採取租借辦公場所的方式。白營的辯解，只是讓柯文哲的做法顯得更失當。

選舉補助款用於私人用途，是合法，但並不合理。尤其對總統級參選人來說，更是如此。因為這些經費是數以百萬計的支持者對其理念支持，希望可以透過該政治人物來改變社會的寄託。以柯文哲虛擲的4300萬來說，就是143萬支持者的心意。然而柯卻是在控制一個政黨、兩個基金會、一間協會、一間公司之後，選擇將這143萬人的支持化做自身私產。

從買豪宅到買辦公室，柯顧盼的不是國計民生，而是個人享受與便利。由此看來，柯文哲所謂的「新政治」，確實超越了藍綠。（作者為中華青年公共參與協會理事長）