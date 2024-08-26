大陸首個3A級國產電玩遊戲《黑神話：悟空》，一從石頭蹦出來就威震四方，除了創下銷售紀錄，也創下了話題紀錄，討論層面超越遊戲產業，擴展到總體經濟層面、文化輸出層面，還帶動了觀光旅遊業，簡直就是現代神話，足稱為神作。

就像許多傳奇故事，這個空前成功的作品，來自於一個過往名不見經傳的開發商，小兵立大功，還真是與孫悟空一樣，從石頭裡蹦出來的。

我年輕時曾在遊戲產業工作，當時台灣遊戲正起步，本土開發商從代工生意打下了資本基礎後，開始躊躇滿志，走向自創之路。

遊戲業的故事通常是這樣的：有了資本就想開發「大作」，結果「大作」拖垮了營運，開發商立刻一蹶不振，不得不回頭開發「小品」，但小品不足以支撐公司，結果關門大吉。

《黑神話：悟空》就是「大作」，所謂3A，是指投入資金多，投入資源大，投入時間長。能夠生產這種產品，而且還能長期存活的企業並不多，事實上，全世界能夠產出3A遊戲的國家也不多，這便是為何該作震撼了中國大陸乃至於全世界。

如果整個產業是靠企業自己單打獨鬥，很難靠自創大作維持營運，因為一失足，就是千古恨。事實上，即便政府刻意扶植，創造出投資大環境，也不能保證可產出成功的3A遊戲，因此可說，遊戲產業是高風險行業。

文創產業不是砸錢就能保證成功，台灣為了扶植電影業，政府也砸過不少錢，至今一個成功的本土3A大作都沒有，遊戲產業也類似。

文創業與科技業不同之處在於，其需要的人才面向很廣，不是只有某方面的豐沛人力就能成事的。尤其是3A大作，企畫角色相當吃重，遊戲作品要成功，「遊戲性」是關鍵，如果遊戲不好玩，程式開發技術再先進，影音設計再驚艷，也不會創造與成本等值的銷售績效。

大陸輿論也很誠實，坦承此前中國電玩遊戲的世界地位並不高，儘管政商聯手刻意扶植，但完全按照一般產業邏輯搞文創，以量取勝，產出的就是大量以盈利思維主導的產品，遊戲性成了次要考量。

做遊戲還是要回到遊戲的本質，好玩才是關鍵，但經營者很容易分心於引資、行銷、生產節奏等營運問題，疏於鞭策內容，以致失敗。而遊戲這一行，經不起幾次失敗。

說到底，《黑神話：悟空》的成功主要在於開發商堅持了理想性，拒絕向產業的營商邏輯妥協，6年磨一劍，務求磨出頂級水準的作品。但這條路，一般開發商不會走，因為風險過高，如果沒有持續的資金流入，哪間公司能只做一個產品，且還得做6年才上市盈利？

換言之，行業的逐利導向也不能說沒道理，市售產品這麼多，能有幾個黑悟空銷售神話？因此，儘管傳奇度滿滿，銷售量破表，黑悟空的征程與挑戰，現在才開始。（作者為作家）