大陸海研中心8月中旬在青島舉辦一場盛大的兩岸關係研討會，主題就定位在檢討台獨史觀對兩岸關係的影響，這是過去以來比較少觸碰兩岸深層結構的問題，因此引發參與者極為熱烈的討論。

為何討論台獨史觀會成為一種深層結構的問題呢？要知道，想要毀滅一個國家，就先滅其史，沒有歷史觀的人，就像無父無母一樣，不知何所來，也不知何所去，就像杭廷頓所寫的書《我們是誰？美國國家特性面臨的挑戰》，歷史是一個人認同的指標，沒有認同對象，不僅個人在茫茫人海中變成是一個孤立的個體，沒有歷史感的民族，就像吉普賽人，只能是一個流浪的民族；就國家而言，巴勒斯坦人無法建國，只能任以色列人宰割，淪為全球最悲慘的民族、國家之一。

台獨史觀毀滅台灣人的認同

台灣在民進黨開始執政以後，在台獨史觀的建構與教育之下，新生一代已經不知道自己是歸屬於中華民族，不承認自己是中國人，甚至連國家的名字叫什麼都不知道，這是最近在網路上流傳的一個小段子。沒有家國，沒有土地意識，台灣人就會像李後主《破陣子》的詞，「四十年來家國，三千里地山河，鳳閣龍樓連霄漢，玉樹瓊枝作煙蘿，幾曾識干戈？」最終恐怕只會變成夢裡不知身是客，然後問說，我是歸人或是過客？

台灣新生一代之所以會變成不知是歸人或過客，當然是民進黨台獨史觀教育所造成，早期民進黨人，尤其是新潮流系，很多人都崇尚新馬克思主義，不再相信老馬克思把經濟結構當成下層社會結構那套，而是信奉義大利共產黨人葛蘭西的「文化霸權」理論。

葛蘭西（Gramsci Antonio，1891～1937）為了如何能實現馬克思的美夢，提出一個驚人的理論：即要摧毀西方的資本主義制度，必須先摧毀西方文化。他認為，馬克思預言的歐洲無產階級革命之所以沒有在歐洲戰爭中如期爆發，是因為西方文化和基督教糊弄了工人階級。大家都信上帝了，誰還想去造反，去殺人啊。

葛蘭西認為只有摧毀基督教，丟掉西方文化，推翻資本主義的革命才會爆發，共產主義才能實現。所以葛蘭西認為，決定共產主義革命的新戰場不是在經濟領域，而是文化領域，包括學校、教會、民間組織、文學、媒體、娛樂、科學和歷史等，這些領域必須被徹底改造。這也是他的觀點被稱為「文化馬克思主義」之因。

台灣在國民黨威權體制的經營之下，經濟發展造就一批中產階級，民主化的過程就是靠著這層中產階級完成，但是要改造台灣人認同的屬性，就不能再依靠經濟成就，所以爭奪媒體、教育權去建構台獨史觀，變成是民進黨執政以後迫切追求的事。

當然，新的人民改造既然不是依靠經濟力量，所以民進黨人認為貧富差距無所謂，人民越窮越好，貧窮才會跟著民進黨去搞文化革命，這也是民進黨執政以後，資本家越來越多，中產階級越來越少，底層貧窮的人民卻遍地都是的緣故。民進黨就在這種新生的社會結構下大肆改造台灣人民對國家、民族的認同，讓台灣新生代完全忘了我是誰。

天然獨變成是「單面向的人」

就這樣，台灣青年開始一代代的出現「天然獨」。所謂「天然獨」世代，便是在中等教育去中課綱背景下成長起來的年輕一代，他們長期在接受台獨史觀的教育過程中，單向接觸到台灣自身的歷史文化，並且被刻意隱匿有關中國的敘事脈絡，這使得他們對兩岸的認同感消失，變成是不會思考的「單面向的人」，這就容易被民進黨搧動，更傾向支持台獨運動。

當然，民進黨過去不斷推行去中課綱，目的也是為了鋪陳台獨史觀，他們利用粗暴形式竄改教育內容，也深刻影響了「天然獨」的價值觀及政治態度，年輕一代從小接受到的台獨史觀教育，視野只能局限於一隅，在倡導本土化的背後盡是政治操作，這就翻轉台灣一個世代，更成為民進黨在推動台獨運動上，可以持續不斷湧入的新血。

事實上，台獨運動也加劇了台灣社會分裂以及兩岸緊張，去中課綱的激進改革也掀起台灣各種反對聲量，尤其是在「高級中等教育法暨108課綱實施檢討」的公聽會上，已有教授認為課綱去中化圖謀達成政治目的，也有教師認為徒增學生壓力，面對教育改革的不可逆性，108課綱盡是去人物化、去脈絡化與去中國化的歷史虛無主義。

一個個充滿虛無主義的台灣人，是否就能在台獨史觀中重新建立一個整體族群性的認同，恐怕很難，特別是在民進黨不敢跨越台獨紅線之下，「天然獨」沒有認同對象，也不願意認同中華民族，長此以往，台灣人或許只會變成吉普賽人2.0版，更悲慘的可能就會變成另一群巴勒斯坦人。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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