在對華戰略競爭的大背景下，美國將台灣作為牽制中國大陸的棋子，「以台制華」的意圖更趨明顯。美國不斷掏空「一個中國」政策，美台實際上正在朝著沒有外交承認的實質外交關係方向發展。美國打著「一個中國」政策的幌子，發展與台灣的實質關係，正好與民進黨當局尋求「穩健深化台美實質夥伴關係」完全吻合。美台勾連日益加深，雙邊關係的官方色彩越來越濃厚。近年來美國的一個危險步驟，就是採取實質性舉措，呼應台獨勢力的訴求，支持台灣拓展國際空間，導致台灣問題國際化趨勢日趨凸顯。

美國持續推動台灣問題國際化的行動主要包括：其一，美方和民進黨當局沆瀣一氣，故意歪曲聯合國2758號決議，為台灣拓展國際空間開路，也為未來美國進一步干預台灣事務做法律上的鋪墊。如果美國默認台灣是中國的一部分、台灣是中國的內政，那麼一旦中國大陸對台動武，那麼美國及其盟國要插手介入就會面臨國際法層面的困境。美國國會正在醞釀的《台灣國際團結法》，就認定聯大2758號決議「僅處理中國代表權問題，不涉及台灣」。其二，美國公開支持台灣加入聯合國框架下的國際組織，比如「有意義地參與」世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等國際機構的活動。其三，美方邀請台灣參加多邊對話，提升台灣的曝光度。這包括參加所謂的全球民主峰會和全球抗疫峰會。其四，採取多種舉措公開幫助台灣維持與相關國家的外交關係，干預和阻攔相關國家轉而同中國大陸建交。自2016年民進黨執政以來，台灣已經丟掉了10個「邦交國」，目前僅剩12個。2019年美國國會通過並生效的《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》就明確要求美國政府採取舉措幫助台灣維護其「邦交國」。其五，通過不同方式挑唆和鼓動盟友和夥伴在台灣問題上表態，公開插手台灣問題，以造成既成事實，形成「多米諾效應」，旨在迫使中方疲於應付，消耗大量資源，從而達到牽制中國、強加中國國家統一的成本。

當下「台灣未定論」沉渣泛起，美國推進「一中一台」「一邊一國」的手法日趨表面化。美國一方面公開表示其「一個中國政策」不變、不支持台獨的立場。另一方面，美國又在持續武裝台灣，試圖幫助台灣拓展所謂的國際空間，持續推動台灣問題國際化。這種自相矛盾的立場，在很大程度上展現了美國既想阻撓兩岸統一進程、利用台獨勢力牽制中國的崛起，又不想直接陷入和中國的正面碰撞。畢竟，美國非常清楚、也頗為忌憚中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。如果不是中國不惜一戰維護國家主權和領土完整的堅強決心，美國早就拋棄了「一個中國政策」，早就改變了不支持台獨的公開立場。反過來，一旦美國公開拋棄「一個中國政策」，貿然支持台獨，那麼就預示著中美戰略攤牌的到來。對此，各方都心知肚明。（作者為中國社會科學院美國研究所研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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