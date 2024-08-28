首先我想談一下對賴清德處理兩岸關係的想法。賴清德比我原本預判的還急切，就任第一個小時就拋出「新兩國論」，而且不斷堅定地反覆表述。我原本以為賴清德會等權力更穩固時或者有機會連任後才會做，可見賴心中有著強烈的急迫感。

雖然我們和賴清德理念不同，也認為他的台獨路線非常危險，但必須承認，賴清德是很有使命感的人，我會感覺他認為「如果現在不做，會沒有時間了」，就是這樣的理念型人格，他比蔡英文更直接，更不迂迴。

但是他的做法是很細膩的。藍營有人嘲笑賴清德的「務實的台獨工作者」之說，但是我認為賴上任後的所作所為，是真正非常「務實」的：他等於放棄「台灣共和國」的路徑，改採「將中華民國『台獨化』」的方式；例如他引用中華民國憲法論證「兩國互不隸屬」，卻刻意繞開憲法本文的「固有疆域」與增修條文的「一國兩區」，賴比蔡英文更果決，更敢硬幹。

賴清德不透過修憲，避開美中傳統的「紅線」概念，改以法律解釋（未來可觀察會不會釋憲），甚至只是以文宣論述的方式，將台獨理念轉化為賴版「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，挑戰了大陸的底線形式。

賴清德透過行政權與媒體話語權優勢，將「新兩國論」不斷強化，加上部分媒體與側翼的幫腔，最重要的是中國國民黨的沉默，他務實地將台獨理念透過「新兩國論」重新上市，而且強力行銷到一般民眾都慢慢地認同。

賴清德硬幹是有效果的，他的「新兩國論」，除了馬英九前總統，本人與張亞中先生和極少數人出來反駁，兩大在野黨的國民黨、民眾黨全部噤聲。這樣下去，藍白的兩岸的話語權將旁落，民眾會習慣「新兩國論」，也會搞混「兩岸」與「兩國」互不隸屬的不同。四年後的總統大選，兩岸論述將是賴總統說了算。

至於未來兩岸可能的發展，我認為賴清德硬幹的作風，加上在野黨不敢攖其鋒，「新兩國論」可能會逐步成為台灣民眾都可接受的論述，這對兩岸關係將發生根本性的破壞。

賴政府不斷推動「新兩國論」的結果，將兩岸之間迴旋的空間都擠壓掉，即使邱垂正出來喊「兩岸關係就是兩岸關係」，也顯得微弱而無力，更何況兩岸政策的最終決策者在賴清德總統。

如果賴清德避開採取法理台獨的修憲等動作，採取「法律解釋」與「文宣論述」的方式，落實「中華民國台獨化」，大陸會否將其定義為實質台獨的分裂行為？中美如何在此有溝通與諒解（看來拜登政府是接受賴清德的新方式）？新任美國總統會採行何等策略？都是未來兩岸關係的變數。

無論如何，兩岸關係已經發生質變，過去蔡英文用迂迴但不直接對撞的方式，讓兩岸關係始終在壓線邊緣，但賴清德採取更直接衝撞的方式，將迫使美中台三邊的底線提早攤牌。

未來兩岸關係出狀況的引爆點就是四個字：「擦槍走火」。從金夏水域漁船翻覆事件到澎湖漁船遭扣留，福建海事局、東海救助局17、18日實施台灣海峽海上巡防執法，覆蓋面積比往年更廣，這樣的「常態化執法巡查」，顯示馬政府時代的「互不否認治權」已經結束，台海中線已實質虛化，軍事演習常態化，只要有擦槍走火，兩岸將有實質衝突的可能性，這對台灣極為不利。已經進一步延伸。

最後我要提出對中國國民黨的建議。因賴清德明確採行分離主義與務實操作台獨手段，中國國民黨成為唯一有能力與能量制衡或阻止的政治力量，無論就黨章、政綱與創黨精神，以及如何站穩台灣人立場與利益的角度，中國國民黨都責無旁貸。

中國國民黨應該堅定兩岸論述，勇於挑戰賴清德的「新兩國論」，制衡兩岸政局走向失控。如果持續對「新兩國論」保持沉默，不提「九二共識，反對台獨」，沒有統一全黨立場，責令從政同志一體發聲，未來國民黨將失去話語權，兩岸論述戰場拱手讓人，要怎麼選2028？

中國國民黨應堅守台灣人利益，站在絕大多數台灣人這一邊。絕大多數台灣人認同自己是中華民族，並不否定「台灣人也是中國人」立場，只是這幾年被民進黨與側翼惡意操弄，部分民調誤導，但責任不在台灣民眾，在惡意扭曲的政黨與政治人物。如果覺得民意轉變得更偏獨，那就是國民黨失職。

中國國民黨必須勇敢大聲說出：我們是台灣人，也是中國人，反對民進黨將「台灣人與中國人區別」的分離立場，並公開呼籲視大陸民眾為「同胞」，重新連結兩岸人民情感，這才是兩岸未來和平的基礎根基。

中國國民黨應該全力推動兩岸軟性的融合，例如最近「悟空」火紅，席捲全世界，台灣青年也趨之若鶩，這樣自然的歷史文化連結起兩岸青年，對兩岸關係絕對是好事，「要打遊戲，不要打仗！」民進黨不做，就由國民黨來。

中國國民黨應堅決主張兩岸問題兩岸自己解決，其他國家介入並不符合台灣人利益，更對中華民族不利，也將讓問題更加複雜。此外，其他國家例如美國，是否真有介入台海的決心與利益，還是利用這些年將台積電等台灣有價值資產掏空，減少介入的風險？此一國際現實必須向台灣民眾說明。

中國國民黨應在「確保最大多數台灣人民利益與安全」的原則下，表達願意遵守中華民國憲法「統一前言」，不排除統一選項，但堅持台灣現有制度與生活方式，以及必須「和平解決兩岸問題」，同大陸展開對話，藉此與民進黨路線作出重大區隔，同時也宣示國民黨有穩定兩岸的民意與決心。（作者為馬英九文教基金會執行長，此文為作者在兩岸《澳門和合論壇》引言）

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