近日4位陸軍幹部具名向立院陳情，痛批國軍裝備短缺與基層幹部不足的問題。他們指出今年我國恢復一年期的義務役，並在近日已完成首批役男入伍訓，役男們準備進入下一階的基地訓練。但在新訓階段光是連級、營級就缺乏指揮部隊所需的通信機、兵員機動的中型戰術輪車，以及防災用的消防車等裝備，且這批役男們在訓練時就缺乏基層幹部帶領，尤其是以中、少尉與上士班長最缺。這也導致役男訓練不足，將有極大的可能性無法通過基地裁判官的評量。這種缺乏裝備的現象，反映出民進黨政府對國防基層需求的疏忽和裝備管理的混亂。

事實上國軍弟兄缺裝備已是長期陳腐問題，早在2022年一名陸軍特戰兵就曾寫信向蔡英文陳情，質疑為何現役自願役士兵在服役兩年期間，仍未配發到個人戰鬥裝備，而教召人員卻配有新的裝備。現實情況令人心寒，原來教召人員是拿來拍照做宣傳的，所以有新裝備，但自願役的士兵平時是拿來被長官刁難和站哨的，沒有新聞版面，所以就沒新裝備！教召士兵穿著亮麗，伙食豐盛，獲得大量版面報導。但在同一營區的另一端，國防主力自願役士兵卻連基本的服裝配發都無法得到。這種強烈的對比，讓人不禁質疑民進黨政府是否真正在乎基層士兵的需求。

針對裝備欠缺的窘境，陸軍司令部以「逐年編列預算換發戰鬥裝備」來拖延問題，著實讓人對國軍的戰備能力深感憂慮。如果敵軍在此期間來襲，我國士兵是否只能無奈地請求對方明年再來，因自身裝備不足，現在國軍無法上戰場，需要請對方等國防部撥接戰鬥裝備後再來。

賴清德貴為三軍統帥，卻對基層士兵的呼聲置若罔聞，且重用一個未有軍事背景的顧立雄擔任國防部長，這就是擺明放任讓國防部亂搞。他對國防部的無作為視而不見，又未對國防部的失職表達譴責，甚至未提出任何有效的解決方案，暴露民進黨的消極態度與鴕鳥心態。這樣的領導風格，直接影響了國軍的戰備水平與士氣，讓基層士兵的困境持續惡化。這不僅將會嚴重削弱國軍的戰備能力，也讓基層士兵陷入絕望，對政府的信任逐漸崩潰。政府應立即採取行動，徹底解決國軍裝備短缺的問題，恢復基層士兵的士氣，才能真正捍衛國家的安全。（作者為民眾黨中央委員）

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