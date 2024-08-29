賴清德就任百日證明他確實是一個執著的人，實現個人理念不屈不撓，確保清廉政治不遺餘力，壓制在野勢力不留縫隙。然而，愈是強力貫徹，招來的反作用力愈大，尤以兩岸關係為然。 他掌權以來戮力宣揚台獨理念，採取諸多實際作為，看似膽識十足，其實是自恃有美國強力撐腰，實際情況是這樣嗎？

對美國而言，台灣在美國圍堵中國大陸戰略中當然有一定的角色與可觀的份量，問題是地位愈來愈不可或缺還是可有可無？美國正在舉行總統大選，川普要台灣繳保護費的謬論，或許是他個人語言習慣使然，可以不論；民主黨雖將「六點保證」納入政綱，但在具體情況中可能完整實踐嗎？

情勢發展很清楚，美國與中國大陸之間的實力與軍力差距愈來愈小，當美國面對中國軍事攻勢做成本收益核算時，必然會算出防衛台灣的成本愈來愈高，回報愈來愈低，甚至是勝算愈來愈小。台灣對美國無可替代的價值或許跟烏克蘭類似，就是拖住中國，消耗其實力，孤立其國際關係，制裁其經濟。這就是台灣變成「豪豬」的由來。這正是當前美中之間較勁的焦點。

近日美國國家安全顧問蘇利文訪問北京，中國大陸外長王毅嚴詞警告美國，「不要武裝台灣」。美國當然不會縮手，賴清德政府更會加強防衛力量，近日已責成行政院開始編列7艘潛艦預算，就是自知其台獨路線勢必招來對岸更大的軍事壓力，所以必須及早強化戰力。美中台三方同步加強武裝威嚇力量，結果很可能就是期望的自我實現，台灣真的變成被宰的豬。

賴清德愈是加重台獨的話語及舉措，兩岸將愈快走到攤牌的時刻，屆時美國是否不惜一切保衛台灣？台獨論者不時散播樂觀言論，但不能不正視美國的成本效益算盤，不應高估台灣在圍堵及遏制中國大陸的第一島鏈中具有的地緣戰略及軍事價值；反而不應低估美軍被捲入台海衝突中導致的風險。這是美國算計的要點。

美國對台軍售風險很小，軍需工業受益很大，不構成美國收縮的理由，而且更能將台灣打造成「豪豬島」，美國何樂而不為？王毅的警告只不過是馬耳東風而已。但是，台灣民眾不能不領略其中蘊藏的殺機，並且思索賴政府倚美抗中謀獨路線可能帶來的不可承受之重。如果不知警醒，反而像吃下定心丸一樣，被民進黨的政治話術耍得團團轉，政治迷幻藥恐將愈吃愈過癮。

賴政府及其附隨媒體、名嘴、網紅日以繼夜地渲染美國及其他「理念相同」國家積極挺台的訊息與氛圍，不斷營造台美關係堅若磐石的實質性進展，表面上看不是「假新聞」，但深究其實，只能視之為承平時期的口惠，不能確信他們在戰爭臨頭時必定履行諾言，而且撐起的保護傘也確可捍衛台灣安全。

民進黨當局日以繼夜對台灣民眾「洗滌心靈」，要民眾相信兩岸是兩個不相隸屬的國家，台灣的民主成就足以構成堅固的全球性防護網，美國對台灣的安全承諾萬無一失，其目的在於要民眾盲信其路線是正確的，美國是可信的，民主是可依恃的，以便獲得民意的認同，保證其權力根基穩固不移。

賴清德就職百日感言最醒目的一句話是「帶領民主台灣繼續立足世界」，這是全民的共同期盼，但內部所存在的歧異不是目標不同，而是認定的正確方法有異。賴清德及民進黨卻將異見上綱為敵我矛盾，迭指在愛台與保台的理想方式上持不同意見者為中共同路人，為「在地協力者」。根本目的無非是想消除異見以便順暢洗腦，使其調製的政治迷幻藥人人愛吃，而且吃上癮。我們必須以清明的理智判別是非，縝密思維，知所心向。

（作者為資深媒體人）