近日來，三黨似乎都有官員涉嫌貪汙、收賄、舞弊、緋聞，或辭職，或遭搜索、收押，一連串的事件，在賴總統百日新政前後迅速展開，看起來台灣肅貪雷厲風行，但是難免給人有黨際爭鬥、派系爭鬥之嫌，政治意味頗濃。

前行政院副院長鄭文燦，不到兩小時就湊足2800萬保釋金而獲釋（比法院的點鈔機還快），在羈押48天後重獲自由，稍早檢調才在他家搜出678.5萬元現金。民眾黨主席柯文哲則因政治獻金做假帳，又捲入京華城容積率案件，且傳出用總統選舉補助款買辦公室；連「民眾黨創黨之母」蔡壁如也傳出選舉假帳，這都是民眾黨人為的劫數，也是小黨泡沫化的關鍵期。

民進黨的醜聞也不相上下，而且都是賴清德嫡系的親信，例如交通部長李孟諺因被爆料長達10年的婚外情，隨即請辭，僅任職92天，對象還是大陸新住民，這對主張台獨的民進黨核心分子來說 情何以堪。另一嫡系台南市立委林宜瑾也遭調查詐領助理費。

這些案件都發生在近3、4年，甚至是6、7年前，例如鄭文燦案，檢方搜證7年，但一直受到不明力量阻擋而停滯不前。直到今年蔡政府卸任，內閣換人，賴清德祭出肅貪大旗，桃檢鼓足膽識繼續偵辦，鄭文燦才成為首位被祭旗的高官。

廉政署、調查局、地檢署現在似乎卯足勁調查上述幾位人物，未來可能還有多枚未爆彈，如果賴總統能以相同標準肅貪，對付不管何時（當然在追溯期內），不管何地，何黨派的貪官汙吏，使台灣政風為之一變，必可得到超黨派的民心，2028年競選總統可望連任。

現在司法、行政都已屬民進黨所有，賴清德不說話，就表示默許，可以辦黨內英系及其他派系的民進黨人士，至於其他在野黨，如柯P更容易了。但就怕是選擇性辦案。

近代有很多政治領導人用肅貪作為政治立威的手段，最明顯的是中國大陸國家主席習近平。自2012年上任以來，習近平發起了一場大規模的反腐敗運動，既打老虎也打蒼蠅，人們不只不敢收禮賄賂，連請客都不敢，送禮也都找不到管道。

曾任中共中央政治局常委的周永康，曾是中共中央政治局委員、重慶市委書記的薄熙來，都因貪汙和濫權問題遭調查，最終在2013年被判無期徒刑。習近平更辦了兩位僅次於他之下的中央軍委會主席徐才厚和郭伯雄。此外還有部長、市長、部黨委書記，省長、副省長等，共有570多名副省部級以上的高級官員被查處，超過450萬名官員受到調查或處分，這才鞏固了他的地位，之後在國家方針及施政上才得以揮灑。

俄羅斯總統普丁也不遑多讓，他整肅兩位高調反對者，一位為石油巨賈米哈伊爾，另一位律師是馬格尼茨基，前者現流亡西方，後者在獄中死亡。普丁通過修改憲法、操縱選舉、打壓新聞自由和反對派，延長了自己的統治。

所以中國和俄羅斯至今在全球透明組織裡，清廉印象指數排名都是後段班。台灣排名第25，表面上好像還不錯，但是人們總覺得台灣貪腐應該以此時為盛，而且相對剝奪感很重。過去8年的貪汙案都沒有掀開，包括疫苗案、口罩案，還有風電案、雞蛋案都未被查辦，一旦開始調查，才是真正打開民進黨政府的潘朵拉盒子。

但就怕司法是選擇性辦案，只是為了鞏固領導人的專政。當無人可挑戰在位者的權力時，不只權力會帶來腐敗，而且絕對的權力將帶來絕對的腐敗。