美國大選結果仍難預料，全球聚焦川普與賀錦麗的競選策略、議題交鋒與民調起伏之際，即將卸任的白宮國家安全顧問蘇利文到北京訪問，與大陸國家主席習近平、中央軍委副主席張又俠、最高外交主管王毅會談，就兩國關係、「拜習會」及兩軍戰區領導會談等議題會商。蘇利文此行看似多此一舉，卻也說明雙方對維穩兩國關係的共識，兩大強權良性互動，符合雙方利益，也有利於世界局勢的穩定。

蘇利文宣示四不一無意

拜登政府進入「看守」階段，北京邀請蘇利文到訪，彰顯中方有意緩和兩國關係，蘇利文也投桃報李，宣示「美方不尋求打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟體系反對中國，不支持『台灣獨立』，無意同中國發生衝突」等「四不一無意」；並表明美方「一個中國」政策沒有改變，無意將台灣問題作為遏制中國的工具。

蘇利文此行獲得具體的成果，拜登政府在完成印太戰略布局後，希望與中方恢復全面對話關係，最後一塊拼圖終於完成。中方界定這次蘇王會是「戰略溝通」，美方強調是「維持戰略溝通管道」。自從去年11月舊金山「拜習會」後，美中陸續恢復了所有主要領域的溝通管道與機制，涵蓋了經貿、金融、科技、軍事範疇，並擴大反毒品合作及AI安全與風險對話。

進入美國總統選舉「敏感過渡期」，雙方認為更需要加強戰略溝通，負責任處理雙邊關係，使得這次蘇利文訪問北京，及可能的拜習會更具意義。

自2022年8月前美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中方斷絕兩國軍方所有階層的溝通，過去半年來終於陸續恢復，包括最高層級的防長會議在內，唯獨第一線戰區司令對話遲遲無法推動。蘇利文此行拜會中共中央軍委會副主席張又俠，終於促成美軍印太司令與中共南部戰區司令建立通話關係，完成最後一張拼圖。

與所有的中美會談一樣，中方必須重申對台灣問題的立場。中方認定賴清德上任後，毫不掩飾以新兩國論及文化台獨政策推動務實台獨路線，最近更挑明聯合國2758號決議與台灣地位無關，中共當然要利用蘇利文訪中，加強對台獨的打擊力道，要求美方明確表態不支持，甚至約束賴清德的台獨主張，要求在此基礎上展開戰略溝通，進一步探討更重要的實質議題。

美中積極加強戰略溝通

在戰略思維層次，中方要展現戰略自信與定力，無論是川普重返白宮，或是賀錦麗獲勝，既定外交政策目標與進程都不受牽制，甚至已做好因應準備。從上合組織、金磚國家、一帶一路、全球南方，中共積極發動外交攻勢；在解決烏克蘭戰爭與中東戰亂問題上，也試圖扮演更重要的角色，這些有助於北京在美中戰略競爭中取得更有利的談判地位。

維持美中關係及世局穩定是北京當務之急，王毅7月27日才與美國國務卿布林肯在寮國永珍會談，王毅當時警告，中美關係面臨的風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口，需要不斷校準方向，管控風險，妥處分歧，排除干擾，推進合作。不到一個月，王毅與蘇利文會面，外交對話密集程度超過以往，充分顯示中方對處理美中關係的積極性。

弔詭的是，美中關係穩定有助於賀錦麗的選情，但民主黨又要維持對中強硬的立場，以免被共和黨攻擊過於軟弱，如何尋求平衡點是拜登政府與賀錦麗競選團隊必須思考的重點。但從蘇利文訪中，以及後續可能的拜習通話或會面，可以判斷美中關係止跌企穩，這是國際社會樂見的發展。

「笨蛋！問題在經濟」是競選常用的口號，現在也適用於美中關係，無論未來川普的「交易式外交」，或是賀錦麗的「拜規賀隨」，貿易戰、科技戰、貿易保護將是雙方主戰場，只要能回歸理性、制度、規範的基本面，對美中關係仍是可以有所期待。至於兩岸關係，大陸對台灰色地帶衝突策略不會放鬆，但美中透過溝通相互糾錯，將有助於台海的穩定。