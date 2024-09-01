好逸惡勞，待遇要好，工作還要輕鬆，這是人類共同的心態，因此，肥貓處處可見，不足為奇。政府及公營事業裡之所以肥貓眾多，主要原因在於鐵飯碗打不破，制度若不改，肥貓難除。

人人都好逸惡勞

我的姪兒大學畢業時，我問他：「 想找什麼樣的工作？你們同學多數喜歡哪種工作？」他說，同學間流行一首打油詩，可以表達他們找工作的方向。這首打油詩是：「錢多事少離家近，位高權重責任輕。睡覺睡到自然醒，數錢數到手抽筋。」

我想不僅是年輕人如此，恐怕更是絕大多數人的期待。好逸惡勞，待遇要好，工作還要輕鬆，這是人類共同的心態。我民國50年成功大學畢業，參加特考進入海關服務。當時政府為鼓勵出口，訂有保稅倉庫制度，進口原料放在保稅倉庫，可以暫免關稅，正式進口內銷則補稅，如加工外銷，即無須再納關稅，廠商可以減少資金積壓。

大學畢業看倉庫

保稅倉庫貨物的進出，海關要派員監守，俗稱「看倉庫」。當時我們這些大學剛畢業，考進海關的優秀大學生，卻都想去保稅倉庫，擔任看倉庫的工作，原因是工作極為清閒，薪水一毛也不少拿，有的廠商還會供應免費午餐。為此我們曾集體求見當時的關務署長，希望能去「看倉庫」。署長大為搖頭，慨嘆大學生為何如此沒有出息。

錢多事閒，這種工作在民間是絕無僅有的，即使父親是老闆，兒子在公司裡工作，也不會有這種待遇。但在政府機關裡，這種美事就經常可見，幾乎每個機關裡，總有部分這樣好命的人。

公家機關裡，「呆人」特多

從前趙耀東先生任經濟部長時，稱這類人為「呆人」，呆人愈多，效率就愈差，如為國營事業，不是利潤率偏低，就是虧損連年。

這些呆人，有人稱其為詐欺犯，因為公務員的薪水都來自納稅人，納稅人向政府買公共勞務；如果公務員提供的服務只值2萬元，卻以8萬元高價出售，就是詐欺行為。這些詐欺犯換成另外一個現在流行的名詞，那就是「肥貓」。

稱這些人是詐欺犯或肥貓，他們一定會大聲抗議或憤憤不平，甚至說要告你。因為多年來就是如此，前輩們如此，現在如此，如果制度不改，將來恐怕還是如此。

清閒慣了，難擔當大任

我從前在一個小機關擔任單位主管，我們單位文書打字工作甚多，聘有很多女性打字員，她們每天打1000字，我去了規定每天要打2000字，加了一倍，她們都說來了一位魔鬼主管，現在一天要做兩天的事。但外面打字行的標準卻是每天4000字，這要怎麼說呢？

民國50年代時，有位前輩，女兒大學畢業找工作，他不准女兒進公家機關。我們都很奇怪，政府機關是鐵飯碗，工作有保障，又不會太忙，不是很好嗎？這位前輩很有眼光，他說進公家機關工作清閒慣了，將來遇到繁重工作，就難以適任，堪當大任的能力降低。進外商機構，工作忙，規定嚴，凡事一板一眼，這等於在對孩子做魔鬼訓練，可有一身好本領，如果再有機會進公家機關，一定是好手一把。

民營化、效率高

我在經濟部擔任政務次長時，分管國營事業，當時我們就發現如果要提高公營事業的績效，無論訂定何種規範，都沒有將公司民營化來得有效。當時成立了公營事業民營化小組，大力推動民營化，雖遇到不少阻力，但大勢所趨，民營化工作仍能逐步邁進，以致現在多數公營事業都已民營化。

政府及公營事業裡呆人或肥貓太多，主要原因在於鐵飯碗打不破。如果以後公務員工作仍然是鐵飯碗，想要減少肥貓或詐欺犯，那是緣木求魚的。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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