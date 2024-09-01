前陸委會發言人詹志宏在任時稱「炎黃子孫只是古代傳說」，但從民進黨官員及黨員不斷被爆出荒腔走板、顛覆三觀的事蹟來看：李孟諺被爆外遇，請辭交通部長、立委林宜瑾疑涉詐領助理費遭查，日前亦遭爆料，疑為第三者，以及前行政院發言人陳宗彥疑接受性招待，台南地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴，再加上前朝掀起黨內「＃Me Too」，桃色風波更是罄竹難書，其中王必勝外遇還有私生子，竟荒謬升官。另有台南「88槍案」、議長賄選案、光電疑雲，都讓民進黨標榜「清廉、勤政、愛鄉土」等進步價值的招牌，成為傳說。

日前賴清德總統出席「2024全面阻絕詐騙論壇」，將打詐視同作戰、相信邪不勝正，但似乎，總統與人民所認知的邪不勝正，是大相逕庭。

賴接任黨主席，歷經黨內「＃ME TOO」風波時，呼籲受害者「不必大局為重」，但如今總統府資政一職卻再度聘用去年身陷性騷疑雲的顏志發，去年選舉，前立委趙天麟婚外情被爆出，賴呼籲黨員「莫忘初衷」，言行要符合社會期待，不可失序，至近日賴主席在中常會要求黨員，私下生活紀律要有所要求、要克制、檢點，不要再讓民進黨受傷。種種醜聞一再重創民進黨形象與官箴，但無論是身為黨主席或總統，自身才是言行不符社會期待，說著克制、檢點，卻只是輕輕提點，爭議一再爆發，不論是否為黨內派系鬥爭而起，都揭示「改革三箭」早已脫靶，顯然正與邪的分別，只在總統一念間與口號中。

去年新加坡亦經歷官員涉貪、議員婚外情醜聞，重創執政六十年的人民行動黨與國家清廉形象，時任總理的李顯龍認為，「沒有任何一個制度是完美無缺的，有時出了問題，就必須找出問題並加以糾正」，面對議長與黨員的婚外情，李顯龍也承認疏失，認為應該早點做出必要行動。

對比新加坡執政黨的自省，民進黨只讓人民看見黨內為選舉、為權力，明爭暗鬥，但總統只是淡淡說「此時不要談論縣市長選舉」，表面對黨內互打採劃清界線的高姿態，實則無力阻止內建已久的鬥爭黨性。

面對中華民國史觀，賴總統在參加八二三戰役六十周年紀念活動時重申對抗陸威脅的必要，並認為「中國（大陸）要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個政黨」，如同先前賴總統呼籲陸方要正視中華民國的存在，並任意將中國大陸的「統一」解釋為「不贊成統一的就是台獨，即不論台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在大陸眼裡都是台獨」，兩次皆看似要團結人民，其實是一再將人民與在野黨拖下水，一起承擔、背書民進黨的台獨理念。總統本可選擇，藉著八二三戰役的歷史，以兩岸需要對話交流，才能促進和平為目標，融化兩岸冰封八年的溝通管道，為歷史寫下和平新篇章，賴總統卻以「不想被共產黨統治、不反攻大陸」，作為解釋，將複雜的兩岸問題簡化，以文字遊戲，偷渡兩國論，又以國家增加國防預算，加強國軍待遇與裝備為傲；持續推動「備戰才能避戰」，實際上卻是不斷陷入台灣用實力即可達到和平的幻境中，無視對話亦是避戰方法。即使總統曾說，希望與大陸作朋友，不想當敵人，卻一再以對抗姿態面對兩岸問題，將大陸所有行為（即使在我國完全合法），一律打為統戰、認知戰。但兩岸關係越敵對，政府越認為自己即正義、正確的，就越使兩岸在毫無互信之下擦槍走火。

總統對內高舉打擊「黑金、槍、毒、詐」大旗，呼籲黨員行為要檢點，對外以「抗中」旗幟為自身立威，皆顯示政府正以「缺什麼補什麼」面對大局。即因為沒有道德意識與維護官箴信念對黨員喊話，沒有維護兩岸和平的實質對策，只能都說中共認知戰、對內找在地協力者，卻無形中，成為最大詐騙人民的根源。

卡繆《鼠疫》提到「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」，「正直」即是「盡本份」，民進黨乃至於國家，面對內部諸多貪腐、毀三觀的問題，以及外部局勢（美國大選）的變化莫測，正在經歷一次又一次，不同程度的「瘟疫」侵襲，期望，執政者盡自身本份，以讓國家穩定，人民安居樂業為優先，平安度過瘟疫的考驗。

（作者為文字工作者）

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