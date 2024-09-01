金門後浦聞人傅錫琪（1875-1935），秀才出身，兼擅詩文書畫，現有《傅錫琪遺墨》存世，其中有篇〈遊西貢公園賦〉，今年出現在「西貢草禽園：傳統價值及發展展望學術研討會」上，受到越南學術界的矚目。

傅錫琪生前多次往訪越南，他1928-1930年間所遊之郊區「西貢公園」，即今胡志明市市區的「草禽園」。這座面積廣達20公頃的植物園兼動物園，由法國東洋政府在1864年批准成立，隔年特別聘請植物學家讓‧巴蒂斯特‧路易‧皮埃爾（Jean Baptiste Louis Pierre，1833-1905）擔任經理。他在西貢植物園工作期間，收集了10,000多個標本，且在其所編《南圻植物志》一書附錄了400張園內植物大圖，貢獻卓越。草禽園入口處，現在仍矗立著他的雕像。

傅錫琪先生創作之〈遊西貢公園賦〉。（作者提供）

有鑑於草禽園位處鬧區，幅員遼闊，如何兼顧其傳統價值與未來發展，成為胡志明市現代都市建設的一項重要課題。因此，草禽園管理單位「西貢草禽園單一成員有限責任公司」，2024年3月6日與胡志明市國家大學下屬人文與社會科學大學合辦了上述的學術研討會。會中以「160年的形成與發展」、「一個都市文化與生態的機構」為二大主題，合計發表了16篇論文，認真探討了西貢草禽園的歷史文化價值、社會功能與發展潛力，並客觀審視西貢草禽園在越南野生天然資源保護、胡志明市持續建造「綠色」空間的作用和方向。

在這16篇論文中，有兩篇與臺灣有關，一篇是阮仲雄、裴越成的〈臺灣奇美博物館展覽野生動物標本的活動──一種草禽園可參考的方案〉，作者建議西貢草禽園不妨借鏡臺南奇美博物館的經驗，將珍貴的動植物標本展現在遊客、學生與研究者面前，以提升國際知名度；另一篇則是阮清風博士的〈臺灣金門著名文人詠景賦中的草禽園〉，他高度評價了金門傅錫琪〈遊西貢公園賦〉的文學技巧與情感內涵，稱許它是有史以來關於草禽園最佳之文學創作，故而特地將整篇賦翻譯成越南文，讓越南讀者重溫金門與西貢近一百年前的這段良緣。

傅錫琪這篇〈遊西貢公園賦〉，全文431字，賦分六段，以題為韻，第一至六段的末兩句依序為「亦異蘇髯載酒，每耽赤壁之『遊』」、「此地俗塵不染，人常集夫中『西』」、「四十年脫離中原，不見越裳之入『貢』」、「欣近柳塘花港，移山何待乎愚『公』」、「而花木居然齊備，迥殊庾信之小『園』」、「不忘海外旅行，爰拈毫而作『賦』」，果然甚富巧思。

西貢草禽園入口處之路易・皮埃爾雕像。（作者提供）

阮清風多次陪我參觀西貢草禽園，最近一次是今年7月29日。我們步行了一整個下午，走在「喬木修篁，參天搖曳；嘉禽猛獸，分地羈棲」的園中，主要觀看動物，見傅錫琪所謂「既設虎牢，又營猴洞；有豹成文，有熊徵夢」的設施與百獸猶存；其次是欣賞植物，〈遊西貢公園賦〉中「葵心向日，荷蓋迎風；竹成林兮聳翠，花夾道而皆紅」的景象依然歷歷在目。不過，這座草禽園實在廣大，奇花異草、沙鷺溪鷗甚多，我們也只能俯覽清流，徘徊歧路，試著追尋傅錫琪遊西貢公園的足跡而已。

我們走累了，坐在涼椅上歇息，清風透露「西貢草禽園：傳統價值及發展展望學術研討會」頗有共識，未來這裡應該仍是胡志明市鬧區裡的珍貴植物園，至於動物則說不定會被遷移到其他地方。若然，那時我們再次看到的西貢草禽園應該就跟傅錫琪遊西貢公園所見差異更大了。

金門傅錫琪紀念圖書館之傅氏雕像。（楊天澤提供）

〔附記〕本文提及之《傅錫琪遺墨》，承蒙陳國興、王先正兩位老師慷慨惠賜相關材料。「西貢草禽園：傳統價值及發展展望學術研討會」訊息，則感謝成大中文系阮長生博士候選人協助翻譯。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）