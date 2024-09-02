一人寄情山水、豁達寧心，流連於台灣山岳、雲湧脈動；一人日日執筆，與東方藝術史為師為友，於日常恬適中，鐵劃銀鉤間網羅格格間幕。人生軌道交錯後的兩人，其軌跡在多年後再度重逢。黃昭貴、蔡耀慶兩位藝術家雖具同窗情誼，卻性情相異，於藝術創作上也自有一番偏好。兩人於9月2日推出雙人展。

書法藝術家蔡耀慶，為中華民國篆刻學會學會理事、國立歷史博物館展覽組資深研究人員，深受東方藝術薰陶，潛心於書畫篆刻研究與創作，他認為人各有體，書法用於抒發自身性情、表現自我。「寫字最重要的是抒發自己內心的情性，把感覺寫在紙上，讓收到這張紙的對方可以知道自己的情性，比寫得漂亮還來得重要。」其創作如同表現自我的明信片，像帖又像畫，跳脫了既有書法的框架，運用不同構圖與變形，似是似非之間締造出無盡的光景。

黃昭貴的水墨作品。（圖／沾美藝術庭苑提供）

另一位藝術家黃昭貴，現職為正修科技大學專任教授，雖自身專業為統計管理，卻從未放下喜愛藝術的心與創作的執著。親身攀爬山川百岳，謙卑求教山水風土之間的自然百態，以特殊排墨性媒材及「揉紙法」、「拓印法」等水墨技法作畫，頗具嶺南畫派鮮豔技法之現代風格。以筆墨劈就山河，在他筆下，無論是雲海翻湧、高山壯麗，抑或是深谷幽林、冷暖泉源，皆是力與美的拔河與雜揉。寫實與抽象之間自由揮灑，締造出一片如夢似幻的風景。將在山水之間感悟的壯闊拓印其上，邀請觀者透過畫作，一同進入他曾探索過的自然景觀中遊歷。

品茗世間的彩墨與獨酌自樂的筆硯在紙鎮間渲染勾勒，其心雖各有所託，然箇中寫意有如墨香浮動，於暗月黃昏、書齋案前裊裊散去後，鋪展出自然與俗世間一幕幕濃淡相滲的情調與真實，留下舌根淡淡的古拙滋味。

蔡耀慶的書法作品。（圖／沾美藝術庭苑提供）

「墨香浮動—–黃昭貴、蔡耀慶2024雙人展」刻在沾美藝術庭苑展出。展覽時間 : 2024年9月2日～20月27日。

（作者為藝評家）