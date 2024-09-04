美國國家安全顧問蘇利文日前在北京會見大陸中央軍委副主席張又俠，希望將美中軍事對話擴展到戰區指揮官層級，以降低兩軍在台海、南海發生衝突的可能，會中敲定美軍印太戰區與共軍南部戰區司令的電話會談。不過，南海緊張情勢並未因而降低，中國與菲律賓在仙賓暗沙的對峙持續惡化中。

仙賓暗沙 對峙持續惡化

美國國防部長奧斯汀與大陸國防部長董軍6月在新加坡「香格里拉安全對話」會面，同意依據「習拜舊金山共識」恢復中斷許久的中美防長對話。儘管中美分歧不斷，印太地區更見雙方角力，但維持戰略對話對穩定中美關係，避免競爭走向衝突仍具意義。

8月31日據守仙賓暗沙海域的菲律賓海巡艦衝撞中國海警船，菲律賓海岸巡防隊反控中國船艦「蓄意撞擊」。美國國務院譴責中國「故意」與菲律賓海巡船艦碰撞。蘇利文表示關切並宣示美國對印太地區盟友的承諾。大陸最高外交主管王毅強調，中國堅定維護對南海諸島的「領土主權」及海洋權益，「美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為」。

在中菲南海爭端中，美國一向偏袒菲律賓，雖說美菲存在《共同防禦條約》，但並不構成必須支持菲律賓維權行為的法律義務，支持菲律賓是美國印太戰略的選擇。美國在中、菲之間好惡分明，蘇利文拋出中菲管理衝突與對抗的主張成為口頭宣示，無法成為島礁爭端的外交調人，促成南海情勢恢復穩定。

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡中將曾指出，中國大陸軍方拒絕與印太司令部指揮官進行溝通，助長中美爆發戰爭的可能性。美國官員認為，與大陸共軍的直接對話管道，有助於在台海及南海等危機中降低風險，避免導致危險的對抗。中美管控戰略分歧的當務之急應是建立印太司令部與中共戰區指揮官層級的直接對話管道，並在年底前召開危機溝通工作組。

蘇利文訪中初步敲定印太司令部與共軍南部戰區雙方司令舉行電話會談，中共南部戰區主要應對南海及其周邊區域，包括南海諸島及東南亞，並支援東部戰區對台灣的重大兩棲行動，此兩戰區為可能引起中美軍事衝突的熱區，中美兩軍建立戰區層級的溝通機制，是緩解南海緊張的關鍵環節。

南海海域擁有富饒的漁業資源、石油及天然氣，並承載全球3成海運的航道，為東北亞連結中東的交通線，不僅攸關美國在西太平洋的戰略利益，日本更將其視為「海上生命線」，日本駐菲大使遠藤和也強調，日本是「南海利害相關國」，「反對靠武力單方面改變現狀的企圖」，支持菲律賓及海上法治。

促進談判 緩解南海緊張

美國國務院發言人米勒聲明，中國的「非法」主權主張及攻擊性行動，正威脅所有國家的「航行及飛越自由」。較諸越南、印尼及馬來西亞等南海聲索國，菲律賓因美日的奧援，對中國的態度最為強悍，漸捨外交對話，而以力量與中國在南海對決，北京因之不斷增加在南海菲律賓聲索區域部署船艦，展現實力與維護南海主權的決心。

中美之間最大的風險不再是台海，而是南海。菲律賓駐美大使羅慕德斯警告，菲律賓與中國船艦在南海發生的小衝突，隨時可能擴大，「下一個引爆世界大戰的『衝突熱點』是南海，不是台灣」。

蘇利文訪中意味美國重啟「季辛吉式接觸」，以防中美關係失控，但中美距離有效溝通仍遠，雙方僅止於互探底線，在危機中對降低風險助益不大。

美國須一改2009年以來在南海爭端中的立場，重回對南海各方的主權主張及其法理依據保持中立的政策，促中、菲以談判解決爭端，落實《南海各方行為宣言》（DOC）所揭櫫之仙賓暗沙「理應保持無人無設施的狀態」，最終透過美、中與東協（ASEAN）的對話，將「航行及飛越自由」體現在《南海行為準則》（COC）。