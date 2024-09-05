我和妻子蘇老師，一共創辦了6個公益慈善基金會，其中一個在大陸浙江省，全名是：浙江省新華愛心教育基金會。基金會最重要也最有名的愛心項目是：撿回珍珠計畫，對於家貧但讀書成績特佳的初中畢業升高中的學生，給與免學費、食宿費用待遇，我們把他們稱為珍珠生。目前累積受益的珍珠生已近10萬人，而這些珍珠生都叫我和蘇老師為王爺爺、蘇奶奶。

下面是我最近翻到的一張明信片，一張2016珍珠生給我們的明信片，看了很有感觸，文中她沒有稱為我們為王爺爺、蘇奶奶，而是直接稱呼我們為爺爺、奶奶，因為在她的心中我們就是她的親爺爺、親奶奶，這令我們這對沒有孩子的無子西瓜夫婦，十分感動。

這種現象當然還有很多，我們曾經接到珍珠生的信，信末署名：你們的孩子ＸＸＸ敬上。他們知道我們沒有孩子，而願當我們的孩子，現在珍珠已近10萬人，如果有十分之一都是我們的孩子，我們孩子就已達近萬人了；如果以百分之一來計，也有近千人；以千分之一來計也有近百人，這樣來看我們恐怕是世界上最多子多孫的人了，怎麼會是無子西瓜呢？

從前我們有兩個好朋友，多年無子，看各種醫生，最後都走上了試管嬰兒之路，一個成功了，後來居然能自然懷孕，又生了兩個，共有3個孩子，真是笑得合不攏嘴，3個孩子都已在念大學了。另外一個朋友，多次試管嬰兒都不成功，做試管嬰兒，有時是很痛苦的，夫妻倆決定這是最後一次，若不成功，就放棄有孩子的想法，結果仍是不成功，以致現在還是無子西瓜。

但是究竟是孰優孰劣，誰比較幸福呢？養3個孩子的朋友，經常大嘆養育的辛勞，苦不堪言。另外一對則愉快彼此共度一生，試管嬰兒成功與否，究竟是誰比較幸福呢？

之所以會舉上述兩個例子，是因為我和蘇老師是無子西瓜，卻沒有想要嘗試試管嬰兒這個方式，結婚60年，我們的一生豐豐盛盛，對於國家社會也都有不少貢獻。而且就撿回珍珠計畫來說，實際上我們不也是擁有了許多的孩子嗎？雖然不是親生的，但在他（她）們心裡，我們實際上和他（她）們的親爸爸媽媽、親爺爺奶奶無異，甚至有人還曾說，他們要奉養我們一輩子。所以，只要愛心夠，天下的孩子都有可能是你的孩子。

這也是我們當初在台北巿成立「無子西瓜基金會」的緣起，我們希望和那些沒有孩子的人一起共謀共享未來，能夠由己身做起，去關懷幫助他人，和我們一起快快樂樂的度過此生，活在無子無女的大愛世界裡。

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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