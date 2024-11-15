川普在競選期間對美國選民的兜售的，讓美國再次偉大的經濟政策之一，就是對中國產品加60%的關稅，對其他國家的產品加10-20%的關稅。在上屆川普政府中，擔任美國貿易代表的萊特希澤最近對華爾街的投資者說，川普一旦入住白宮，將很快落實他的關稅政策。

如果川普在2025年1月20日執政後，對中國的產品徵收60%的關稅，對其國家徵收10-20的關稅，這將徹底顛覆目前以WTO為基礎的國際貿易秩序，對世界經濟造成巨大的動盪。根據我的同事川崎研一的測算，美國對中國施加60%的關稅，對其他國家施加10%的關稅時，中國對美國的出口會下降86.9%，中國的GDP下降1.3%。而美國也不是贏家，美國的GDP將下降3%，結果將是一個兩敗俱傷的局面。

歐盟和中國顯然不會對川普的關稅無動於衷。歐盟和中國對美國施加同等關稅進行報復將是一個大概率事件，在第三次世界大戰來臨之前，一場席卷全球的貿易戰將拉開序幕。

如果川普揮舞關稅大棒的目的是為了進一步打開歐盟，中國和日本的市場，實現他一貫提倡的對等貿易，與美國進行談判也許會避免這場即將到來的全球貿易戰。歐盟對進口汽車實施的10%的關稅，顯然大大高於美國2.5%的汽車關稅，有下降的空間。

川普在上次執政時，也和中國達成了中美第一階段貿易協議。他在總統競選期間，多次對拜登政府出於黨派之爭，拋棄該協議表示不滿。中國畢竟是一個18萬億美元的市場，是一個美國企業不可以忽視的市場。對於一切以商業利益為中心的川普政府，達成一份有利於美國企業進入中國市場的協議，顯然比一場讓每美國經濟下滑3%的貿易戰是一個更優的選擇。（作者為日本政策研究大學院大學經濟學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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